馬英九質疑去中國有怎樣沒報告 蕭旭岑：長輩這樣講我能說什麼？

馬英九基金會前執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑25日在國民黨中央黨部召開記者會，語帶哽咽表示很遺憾也很難過要走到今天這一步。（記者張嘉明攝）

前總統馬英九指控國民黨副主席蕭旭岑擔任馬英九基金會執行長時「違反財政紀律情事」，蕭旭岑今受訪表示，他什麼事情都有跟馬報告，怎麼可能背信？財政紀律更是可笑；馬英九在媒體專訪指他去大陸一定有怎麼樣沒跟馬說，「長輩這樣講我能說什麼？我都有報告」。

針對馬英九說蕭背信，蕭表示，他什麼事情都有跟馬報告，怎麼可能背信？財政紀律更是可笑，如果有，為什麼第一天切割的時候不說要移送法辦？

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而馬英九質疑蕭旭岑去大陸穿梭台商之間有金錢利益，蕭旭岑說，他的薪水從2019就是這樣，現在任由外人指控他自肥，連社會也覺得可笑；台商的事情他也講過了，媒體專訪說他們去大陸，一定有怎麼樣沒跟馬英九說，「長輩這樣講我能說什麼，我都有報告」，馬也囑咐他們跟對方相關人士打招呼，現在懷疑東懷疑西，他很無奈。

對於董事會的人事任命，蕭旭岑說，董事會都有會議紀錄，去年12月24日，董事會在都一處舉行，當時參加的董事有6位，王光慈報告因他升任副主席是義務職，擔任首席執行長繼續協助基金會，他出任執行長都經過馬英九同意。

蕭旭岑說，當時董事鼓掌後有一位還開玩笑說，王光慈能力很好，「馬前總統說等一下，不能稱讚這兩位，要說我有識人之明」。所以他很訝異為何有心人士會用委託書指控沒有這樣的任命案，甚至把王光慈說成前員工，讓他很無奈。

對於是否對指控的馬英九前隨扈保留法律追訴權，蕭旭岑說，這件事他不清楚，他只針對抹黑他名譽、清白的人，他會捍衛權益到底。

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