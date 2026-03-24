為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台東成港、澳客旅遊「熱點」 黃建賓籲交通部開拓兩地直航包機

    2026/03/24 19:13 記者陳治程／台北報導
    立法院院會今（24日）進行行政院長卓榮泰施政報告並備詢。圖為立委黃建賓質詢。（記者陳逸寬攝）

    立法院院會今（24日）進行行政院長卓榮泰施政報告並備詢。圖為立委黃建賓質詢。（記者陳逸寬攝）

    立法院今繼續行政院施政總質詢，並邀請行政院長卓榮泰列席備詢。期間，國民黨立委黃建賓在質詢中關注台東觀光發展，特別針對港澳包機直航議題提出建議。他指出，交通與觀光密不可分，台東若要帶動人潮與經濟，需強化對外交通連結。根據交通部統計，港澳旅客為我國入境旅客第三大來源，且具備消費力與地理距離近等優勢，但長期相對被忽視。

    立法院院會今（24）安排繼續施政總質詢，邀請行政院院長卓榮泰提出施政方針及施政報告。

    黃建賓表示，過去已多次向中央反映，希望推動台東與港澳之間的包機直航，並強調此舉有助於拓展東部觀光市場，提升地方經濟動能。他也提到，先前已與相關部會溝通，獲正面回應，在此次質詢中再次要求交通部表態支持。

    對此，交通部長回應指出，目前花蓮已有港澳包機成功案例，若台東縣政府提出申請，交通部將全力協助推動相關作業。黃建賓進一步建議，應由台東縣政府、陸委會與交通部共同合作，加速推動包機直航計畫，獲交通部正面回應，表示將站在協助立場推進。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播