金溥聰銜命整頓馬辦？國民黨批匿名爆料：沒聽到金溥聰講話

尹乃菁強調以匿名方式，國民黨沒有必要去回應。（記者李惠洲攝）

針對馬英九基金會前幕僚蕭旭岑離職，週刊報導是國安會前秘書長金溥聰奉命主導權力重整，整頓基金會；對此，國民黨文傳會主委尹乃菁今（24）日下午在高雄受訪時說，到目前並未聽到金溥聰自己出來講話，都是匿名方式，國民黨沒有必要去回應這些事。

國民黨主席鄭麗文今天南下高雄，與工商建研會南區聯誼會進行「黨主席有約」活動，鄭並未受訪，而是由文傳會主委尹乃菁回應媒體。

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馬英九基金會日前人事異動，前幕僚蕭旭岑、王光慈離職，基金會昨聲明指前員工踩違反財政紀律紅線。週刊報導是國安會前秘書長金溥聰奉命主導的權力重整，整頓馬英九基金會；對此，尹乃菁表示，到目前並未聽到金前秘書長對這件事自己出來講話，現在都是大家用匿名方式，「匿名且他又沒出來講話，站在國民黨立場，沒有必要去回應這些事情!」

蕭旭岑現任國民黨副主席，尹乃菁轉述蕭今早說法，強調他的人格、操守經得起檢驗；且鄭麗文主席昨天也說，她會保護同志，何況蕭旭岑在這件事情完全沒有錯 。蕭也說他非常無奈 「如果真心愛國民黨保護馬總統，怎麼忍心親痛仇快呢?」

對於朱立倫找藍委聚會，可能談到軍購，是否有互別苗頭意味?尹乃菁答稱「大家都太敏感了」，朱立倫與老同志餐敘，是很自然的事。非常歡迎黨內有不同的前黨主席，能與不同委員交換意見；且朱前主席在他任內，也經過大罷免，這些委員與朱立倫有不同階段的革命情感，這是很自然的事情。

另針對新竹縣長初選，徐欣瑩質疑陳見賢有黑歷史；尹乃菁說，組發會昨天已經明白表示，檢肅流氓條例在民國98年已宣告違憲，國民黨在109年全國代表大會已修正條文排黑，陳見賢的資格沒有問題。

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