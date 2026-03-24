李貞秀爆高虹安拿柯文哲700萬 張育萌：柯文哲聽了會發瘋

民眾黨立委李貞秀24日立法院聯訪，回應時事評論。（記者塗建榮攝）

民眾黨中配立委李貞秀的身分爭議持續延燒，昨深夜李貞秀開直播淚訴鍾小平是壞人，更爆出「新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬元」，引發政壇議論。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，李貞秀晉級成一級爆破士，直呼柯文哲聽了應該會發瘋。

張育萌在臉書發文表示，昨天深夜直播，李貞秀激動的說自己在庭上聽得一清二楚，「柯文哲踩飛輪的300萬，可是你知道那300萬，他從頭到尾都沒有打開過」，柯文哲是「直接」把300萬拿去裝潢用了。

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張育萌指出，「妙天的那1000萬」柯文哲就交給蘇進強去籌辦新故鄉智庫。那個智庫一年的開銷要很多錢，那1000萬是完全不夠的。會費剛開始一個人2000元，現在變成一個人年費1000元。這1000萬就是柯文哲證實被橘子拖走的「現金箱子」。結果橘子又在柯文哲口中被降格成一個隨行秘書。質疑，「那隨行秘書為什麼至今還在海外被通緝，不敢踏進台灣半步？」

他續指，李貞秀提到，柯文哲從基隆市副市長邱佩琳和謝國樑的媽媽「拿的那些錢」。李貞秀的用詞是「這裡兩百萬、兩百萬，總共⋯⋯那個幾百萬」，她在反問觀眾「光新竹市長高虹安一個人就拿了700萬，我也是去聽庭訊才知道高虹安拿了我們柯文哲700 萬」。

隔不到12小時，李貞秀道歉說「因為情緒激動加上資訊混淆，才會給出這樣的數字」。但高虹安除了否認自己從沒收過700萬，警告「放話者自重」之外，幾乎是倒打民眾黨一把說，民眾黨對她選舉的贊助，都有如實申報、經過監察院查核。他怒批，「這根本戳到民眾黨痛處啊。高虹安說自己收的政治獻金都有申報，那柯文哲的有嗎？民眾黨的有嗎？踩飛輪拿的300萬和妙天給的1000萬，不管柯文哲『有沒有打開』，或『拿去辦智庫』，是不是就是有拿嘛？有沒有申報嘛？」

張育萌又指，李貞秀還在直播中透露她本來就討厭鍾小平，還說「我知道他是下一個黃光芹」，指控黃光芹罵了她一年半，想盡辦法想把李貞秀「弄下來」。但李貞秀討厭鍾小平的原因不一樣，是因為鍾小平打柯文哲，所以她本來就不喜歡鍾小平。

此外，李貞秀也認為劉世芳要陷害她，說劉世芳上黃光芹的節目，「兩個女人在那邊笑、那個惡毒的樣子，就像《101忠狗》那種壞巫婆你知道嗎？」所以李貞秀宣誓，她「一定要代替月亮懲罰劉世芳」。李貞秀也斬釘截鐵說，沒有任何人能叫她辭立委，除了柯文哲叫她不要做了，直呼「我只聽上帝和柯文哲的話」。

張育萌說，李貞秀原本以為只有黨團幹部可以送件，後來她發現自己也可以送件，她就跟黨團說「以後所有送件都我包辦」。因為送件要一早去，但很多同仁在中央黨部，那麼早去沒有班車，所以她說，「我就早起，我做」。最後的結果就是，李貞秀到立院送案搞笑，把「共四案」寫成「共識案」。但其實上週，范雲還比李貞秀早送件，其實根本也不是多早，就是早上7點到立法院而已。吐槽，「請問民眾黨同仁是住在多偏僻的地方？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「我快笑死了，到底民綜黨堅持要李女士當立委是因為什麼」、「現實永遠比八點檔還精采」、「那黨的奇事總是特別奇妙」、「成年人的說錯話，就是說了大實話」、「吃了誠實豆沙包」。

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