國內招標近5萬架無人機只是開始 黃文啓：6年分批籌購20萬餘架

國防部長顧立雄今（23日）於外交及國防委員會答詢。（記者方賓照攝）

國防部軍備局去年11月對外辦理徵商說明會，尋求國內採購5型軍用無人機，藉此建立國內產業能量。而為落實國防自主並建構無人載具非紅供應鏈，國防部戰規司司長黃文啓今（23）日指出，行政院版1.25兆國防特別預算擬以6年期籌購20萬餘架無人機，除對美軍購外，也會搭配國內商購、中科院委製多管齊下進行。

立法院外交及國防委員會今（23日）召開會議排審行政院版、在野黨版國防特別條例草案，並邀請國防部官員列席備詢。質詢期間，立委李坤城詢問，國防部書面報告指出，軍方未來8年擬籌購20萬餘架各類型無人機，實際規劃期程也是8年嗎？整體期程是否會太長？

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對此，國防部戰規司司長黃文啓回應，這個項目不只是小型無人機、也有納入無人艇採購，因此各案執行年度互有不同，無人機部分，希望在前6年執行這20萬架的分批招標、分批製作。部長顧立雄表示，除採公開招標的5型無人機，也包含了由中科院委製的「銳鳶二型」偵察型無人機等，藉國內採購建立非紅供應鏈，並和友盟國家進行技術合作、轉移，強化國防自主。

行政院去年11月提出1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，其中包含7大類採購項目，由軍購、商售、委製3大管道組成。

無人載具部分，除軍備局去年初步公開說明尋商的5型48750架無人機；另據國防部書面報告，軍購方面則包含新一批ALTIUS 600ISR型無人機478架、700M型機1554架，另規劃濱海監偵型、濱海攻擊型無人機20萬餘架，部署於陸、海軍，提供海上監偵能力，可對登陸船團威脅發揮早期預警、快速打擊，縮短作戰反應時效。

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