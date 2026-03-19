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    首頁 > 政治

    攻台難度極高！美最新報告「中國很清楚這點」 中共跳腳回應了

    2026/03/19 16:54 即時新聞／綜合報導
    美國情報總監辦公室發布「美國情報界年度威脅評估報告」，中國解放軍示意圖。（路透）

    美國情報總監辦公室發布「美國情報界年度威脅評估報告」，中國解放軍示意圖。（路透）

    美國情報總監辦公室今發布報告，研判中國並沒有計畫在2027年，對台灣發動軍事入侵。報告指出，中國內部清楚認知到，以兩棲登陸攻台難度極高，風險也極大，特別是如果美軍介入，失敗率明顯升高。對此，中國外交部怒斥，美國有關機構應停止炒作「中國威脅論」。

    美國國家情報總監辦公室今天公布30多頁的「2026美國情報社群年度威脅評估」。美國情報界評估，中國領導人目前未計畫在2027年入侵台灣，也未設定統一的具體時間表。這份報告表示，中國官員明白，對台灣發動兩棲入侵將面臨極大挑戰，且失敗風險高，尤其是在美國干預的情況下。

    根據中媒報導，外交部發言人林劍今（19日）在例行記者會上被問及相關議題，他回應，台灣問題是中國內政，如何解決台灣問題完全是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。

    他也表示，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，在台灣問題上謹言慎行。同時，美方有關機構和人士，應摒棄意識形態偏見和冷戰零和思維，端正對華認知，停止炒作「中國威脅論」。

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