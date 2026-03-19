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    首頁 > 政治

    二代接棒參選市議員 基隆仁愛區老中青相爭

    2026/03/19 16:52 記者盧賢秀／基隆報導
    前市議員莊榮欽之子莊傑宇將接棒參選，傳承父親服務精神。（莊榮欽提供）

    前市議員莊榮欽之子莊傑宇將接棒參選，傳承父親服務精神。（莊榮欽提供）

    基隆市第三選區仁愛區是市區精華區，最近傳出有二老將交棒給二代參選年底市議員，使仁愛區年底選情形成老、中、青相爭的局面。

    基隆市仁愛區應選4席議員，包括國民黨籍的曾紀嚴、無黨籍張芳麗及民進黨籍的童子瑋、鄭文婷，今年童子瑋轉換跑道參選市長，因此仁愛區的議員選情，詭譎多變。

    資深議員莊榮欽去年傳出要捲土重來，原本是國民黨籍，曾連任7屆議員，曾任市議會財政小組召集人、審查會主席，但2022年連任失利後，莊退出國民黨，獲現任議長童子瑋延攬擔任議政顧問，他日前宣布將交棒給30歲的兒子莊傑宇，並打出「傑誠服務 宇您同行」口號，傳承莊榮欽的服務精神。

    此外，曾經參選2次市議員失利的基隆市閩南同鄉會大老、也是銅陵關帝君廟負責人林華生，也將由女兒林杏潔接棒參選年底的議員選舉。林杏潔是現任閩南同鄉會顧問，本身也是台灣白內障及屈光手術醫學會秘書，打出「杏福仁愛 潔心問政」口號，希望以清新形象吸引民眾支持。

    2位第二代加入年底選戰，仁愛區將形成老中青相爭的局面，選舉方式也各有不同，使年底選戰掀起新的角力。

    銅陵關聖帝君廟宇負責人林華生女兒林杏潔，形象清新。（林華生提供）

    銅陵關聖帝君廟宇負責人林華生女兒林杏潔，形象清新。（林華生提供）

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