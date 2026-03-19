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    首頁 > 政治

    綠營澎湖縣長提名人選擬「換將」 陳光復妻子在粉絲專頁發文「參選到底」

    2026/03/19 13:23 記者劉禹慶／澎湖報導

    澎湖縣長陳光復的粉絲專頁，昨天（18日）貼出「陳光復參選到底」PO文，為澎湖政壇投下震撼彈，外界質疑是派系之爭或陳光復家屬的反彈？相關人士透露，賴清德總統矚意馬公市長黃健忠轉戰澎湖縣長，「正國會」與「湧言會」也支持黃，陳光復的粉絲專頁由家屬經營，疑似陳妻、吳淑瑾代夫發聲，渲洩心中的不滿。

    據了解，民進黨昨天舉行閉門會議，關切陳光復的病情並討論今年底的澎湖縣長選情，與會者包括賴清德、民進黨秘書長徐國勇、澎湖縣黨部主委顏家康、縣議員蘇育德、呂黃春金、馬公市長黃健忠、馬公市代表吳武宗等人。

    與會人士透露，賴清德在會中以醫生的身分表示，陳光復可能要3到6個月才會康復，但腦部受創是否適合高張力的選舉活動？仍需要進一步評估，考量選戰將屆，必須討論「換將」的替代方案。

    會中，顏家康提出「由吳淑瑾代夫出征」建議，但黨中央的人士認為吳淑瑾的年事稍長，她在現階段以照顧陳光復的健康為主，因此否決這項建議；會中也有人提出立委楊曜的辦公室主任陳俊廷，但黨中央仍認為黃健忠才是最適合的人選，當場徵詢黃有無意見？黃健忠表示沒意見，全案拍板朝「換將」方向推動。

    針對陳光復的粉絲專頁貼出「陳光復參選到底」PO文，陳光復的子弟兵、文化局長陳鈺雲證實說，粉專由家屬操作，應該是出自縣長夫人吳淑瑾之手；陳鈺雲並否認有「派系共推黃健忠」的說法，強調澎湖縣政府團隊仍等待陳光復健康回歸，以競選連任為目標努力，畢竟陳光復才是民進黨中央提名確定的人選。

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