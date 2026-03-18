為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台灣「韓國」改「南韓」反制！韓外交部回應了

    2026/03/18 17:52 即時新聞／綜合報導
    南韓電子入境卡系統不論入境、出境資料中的國家選項，一直將台灣列為「中國（台灣）」。（圖翻攝自南韓電子入境卡申請系統）

    南韓電子入境卡系統不論入境、出境資料中的國家選項，一直將台灣列為「中國（台灣）」。（圖翻攝自南韓電子入境卡申請系統）

    針對南韓電子入境卡將我國列為「中國（台灣）」，我國外交部今（18）日祭出反制措施，將「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」。對此，南韓外交部回應，此事已經充分認知並在留意中，會與相關部會持續就此進行協商。

    南韓電子入境卡系統自去年2月上線至今，入境、出境資料中的國家選項一直將台灣列為「中國（台灣）」，引發台灣民眾不滿。外交部今日除了祭出上述反制措施，更表示若南韓在31日前沒有做出正面回應，也會在「台灣電子入境登記表」上做出相應調整。

    綜合韓媒報導，台灣先前就曾表達公開抗議，甚至連總統賴清德都出面喊話，當時南韓外交部回應：「正在考量各項因素進行研議」，並表示：「這並非新議題，我們將在基本立場下妥善處理此事。」此番發言被解讀為：由於這是既有的標註方式且基本立場未變，短期內可能不會更改標示。

    韓媒也說明，目前美國、歐洲、日本等國在出入境申報或簽證標示上，多直接標註為「Taiwan」。

    據《中央社》報導，韓國外交部回應中央社記者提問時表示，「關於台灣方面發表立場一事，我們外交部相關部門已經充分認知並在留意中，針對本案，我們也會在綜合考慮各種面向的同時，與相關部會持續就此問題進行協商。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播