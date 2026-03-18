台灣「韓國」改「南韓」反制！韓外交部回應了

南韓電子入境卡系統不論入境、出境資料中的國家選項，一直將台灣列為「中國（台灣）」。（圖翻攝自南韓電子入境卡申請系統）

針對南韓電子入境卡將我國列為「中國（台灣）」，我國外交部今（18）日祭出反制措施，將「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」。對此，南韓外交部回應，此事已經充分認知並在留意中，會與相關部會持續就此進行協商。

南韓電子入境卡系統自去年2月上線至今，入境、出境資料中的國家選項一直將台灣列為「中國（台灣）」，引發台灣民眾不滿。外交部今日除了祭出上述反制措施，更表示若南韓在31日前沒有做出正面回應，也會在「台灣電子入境登記表」上做出相應調整。

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綜合韓媒報導，台灣先前就曾表達公開抗議，甚至連總統賴清德都出面喊話，當時南韓外交部回應：「正在考量各項因素進行研議」，並表示：「這並非新議題，我們將在基本立場下妥善處理此事。」此番發言被解讀為：由於這是既有的標註方式且基本立場未變，短期內可能不會更改標示。

韓媒也說明，目前美國、歐洲、日本等國在出入境申報或簽證標示上，多直接標註為「Taiwan」。

據《中央社》報導，韓國外交部回應中央社記者提問時表示，「關於台灣方面發表立場一事，我們外交部相關部門已經充分認知並在留意中，針對本案，我們也會在綜合考慮各種面向的同時，與相關部會持續就此問題進行協商。」

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