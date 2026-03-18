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    首頁 > 政治

    藍白合「國民」戰隊啟動！新北市、嘉義市、宜蘭縣採「全民調」

    2026/03/18 18:04 記者陳治程／台北報導
    國民黨和民眾黨今天敲定「藍白合」政黨合作協議。圖為兩黨主席鄭麗文與黃國昌14日出席共同願景記者會。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    國民黨和民眾黨今天敲定「藍白合」政黨合作協議。圖為兩黨主席鄭麗文與黃國昌14日出席共同願景記者會。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    台灣民眾黨、國民黨今（18）日敲定「藍白合」政黨合作協議，雙方將共建「兩黨協商工作小組」、「藍白聯合助選團」，在關鍵選區集中火力對決民進黨；民眾黨發言人張彤表示，在「國民」戰隊正式啟動後，將立即針對新北、嘉市、宜縣三地進行人選協調，並在過程中採「全民調」方式，推出最佳人選。

    民眾黨中央委員會、國民黨中常會今午拍板「2026聯合治理暨地方選舉合作協議」，「國民」戰隊正式啟動。台灣民眾黨秘書長周榆修表示，該協議主要條列5大項目，包含「共同政策願景」、「縣市長提名合作機制」、「民意調查與整合方式」、「聯合輔選機制」以及「選後合作治理」；其中，聯合輔選機制將由雙方各推3人成立「兩黨協商工作小組」，於關鍵藍白合選區進行人選協調。

    民眾黨發言人張彤表示，兩黨協商工作小組成立後，將馬上啟動嘉義市、宜蘭縣跟新北市參選人的協調工作，她補充，該小組以民眾黨3人、國民黨3人為核心，地方各選區則可視整合需要，邀請各縣市黨部成員加入小組，配合決策參與後續工作。據了解，該小組核心成員分別為民眾黨黨團主任陳智菡、秘書長周榆修、副秘書長謝泊泓；國民黨方面則由副主席兼秘書長李乾龍、副秘書長李哲華、新任文傳會主委尹乃菁加入運作。

    媒體提問，黨團主任陳智菡上午提及藍白合的嘉市、宜縣和新北三地人選將「因地制宜」，另在民意調查部分，是否已有選定機構、方式等具體規劃？張彤回應，這三地參選人遴選作業，將在兩黨協商工作小組成立後馬上啟動，並朝採用「全民調」的方向前進，至於民調樣本數、抽樣方式及加權方法等具體執行方式及細節，由雙方另行議定。

    民眾黨發言人、代理新聞輿情部主任張彤回應媒體提問。（記者林正堃攝）

    民眾黨發言人、代理新聞輿情部主任張彤回應媒體提問。（記者林正堃攝）

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