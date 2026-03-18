最貪調查官徐宿良盜賣毒品獲利1.68億 一審重判25年

最貪調查官徐宿良六度盜賣扣案毒品，桃園地院今審結將他判處25年重刑；其妻李翠萍被依洗錢罪判處3年6月徒刑。（資料照）

調查局航業調查處基隆站遺失6.5公斤安非他命證物案，桃園地檢署指揮調查局北機站追查，意外追出調查官徐宿良涉嫌6度盜賣扣案毒品獲利1.68億元的重大貪瀆案，徐被稱為史上最貪調查官，檢方2021年偵結依貪污治罪條例、洗錢等罪嫌起訴調查官徐宿良、徐妻李翠萍及販毒集團多人。全案審理多年，桃園地院今（18）日下午宣判，依貪污治罪條例等罪將徐宿良判處25年重刑。

其餘被告部分，徐妻李翠萍依洗錢罪判處3年6月徒刑，夥同盜賣毒品的竹聯幫份子張益祥依毒品等罪判處22年徒刑、蕭煜弘蕭男毒品等罪判處18年徒刑，其餘被告夏尉龍、王念慈、陳信洲等人分別判處12年至2年2月徒刑不等。

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檢方起訴，徐與黑幫集團勾結6度掉包、盜賣航基站扣案的3萬顆一粒眠、524.1公斤K他命毒品，徐獲利高達1.68億餘元，創下調查局執法人員貪瀆金額紀錄；與徐宿良掛勾盜賣航基站扣案毒品的販毒集團為竹聯幫背景的楊正祥、張益祥、蕭煜弘、夏尉龍、王念慈、陳信洲等人。

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