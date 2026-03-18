跟著立委買股票發大財？輔大學生超狂研究結果曝：國會老鳥績效高

立委選股雖不一定能「大發橫財」，但這群擁有豐富政治網絡的「資深老鳥」在投資表現上非常優異。圖為立法院。（資料照）

美國有引發熱議、追蹤國會議員持股的 ETF（NANC、KRUZ）。而台灣版「立委選股指南」也正式出爐！一名輔仁大學學生在國家科學及技術委員會補助大專學生研究計畫中，手動彙整 113 位立法委員財產申報，分析191檔立委持股。結果發現，立委選股雖不一定能「大發橫財」，但這群擁有豐富政治網絡的「資深老鳥」在投資表現上非常優異。對此，不少網友笑喊，乾脆直接發行「資深立委優選ETF」。

國會老鳥更識貨！連任次數越高績效越優

報告指出，若將立委依連任次數分類，「連任次數前30％」的資深立委，其投資組合績效明顯優於全體立委。數據顯示，這群政治老鳥在2021 年的投組報酬率高達27％，若進一步篩選出「2位以上資深立委共同持有」的個股，報酬率更飆升到45％，顯示在政壇打滾越久，選股眼光似乎也越加精準。

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巾幗不讓鬚眉！女性立委績效「又穩又好」

研究中另一個有趣的亮點在於「性別差異」。報告分析2021年至2023年數據發現，女性立委的投資組合表現普遍優於男性立委。2021年女性立委投組年報酬率比男性高出 4.72％，2023年更拉開差距來到6.73％。研究團隊分析，這可能與女性投資人特有的細心、冷靜及高度風險意識有關，使其在波動的市場中更能穩健獲利。

立委有股神？特定產業布局藏玄機

雖然報告基於學術規範進行去識別化分析，但研究中仍露出了「股神級」的布局脈絡。值得注意的是，研究發現部分立委不僅持有傳統權值股，更精準鎖定具備「政策前瞻性」的產業。

研究發現2021年，民進黨投組年報酬率低於國民黨投組和其餘政黨投組，原因就是國民黨投組中包含長榮及陽明兩檔在該年裡平均年報酬超過285％ 的航運股，而民進黨投組無納入此兩檔。此外，還有非藍綠政黨外之立委，納入了智原及四維航這兩檔在該年平均年報酬超過321％的股票。這種能在市場轉折點前搶先入手的選股邏輯，是否與立委能提前接觸法案與產業風向有關，容易引發聯想。

財富密碼：立委持股+自營商關注

如果想複製立委的投資策略，研究建議要看「自營商」臉色。實證發現，若該個股同時被立委持有、且屬於自營商持股比率前30％的個股，其年報酬率表現最為卓越，2021 年甚至能衝破40％。研究最後強調，立委持股的優勢不在於「短期暴利」，而在於「低波動」與「財務體質佳」。

網友熱議 推「資深立委優選ETF」

美國蘭德智庫研究員王宏恩日前在臉書轉載這份報告，大讚：「原來這麼有趣的題目被大專生計畫做掉了，幹得好啊。」他也強調：「分析結果發現以連任次數最多的前 30%立委的持股為投資標的之投資組合具有較好的長期持有報酬。」

文章一出引發網友熱議，並有上千次分享。網友紛紛笑稱：「連任次數加權ETF」、「立法委員連任優選ETF」、「資深立委優選ETF」、「績效好可以發行ETF啊」、「有券商要發ETF嗎？」、「這題目不得了」、「好有意思的題目」。

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