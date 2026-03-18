人工智障？中國「機器人店員」曾登春晚 1秒掀翻貨架畫面曝光

中國銀河通用出品的機器人店員打翻貨架，引發社群熱議。（本報合成，擷取自X）

2026年中國央視馬年春晚表演環節，多家企業研發的人形機器人登場亮相，大秀空翻、武術、跳舞等娛樂噱頭，被中媒譽為「中國智造」的指標性展現。然而，這股科技神話近日卻在現實場景中慘遭打臉。1段網路瘋傳的影片顯示，由北京「銀河通用」研發、標榜專為「幹活」而設計的智慧機器人，在擔任店員時竟當眾掀翻貨架，引發網路熱議。

綜合中國媒體報導，這款在春晚微電影中與沈騰、馬麗同台演出的機器人「Galbot」（蓋博特），目前已在中國多座城市以「銀河太空艙」無人商店的形式，進行商業化部署，標榜能智慧應答、自主抓取商品並直接遞給顧客。

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不過，社群平台X及Threads近日則瘋傳「Galbot」店員出包的影片。1名小男孩在「銀河太空艙」櫃台前下單後，機器人雖禮貌回覆「我收到訂單了」，一轉身便馬上撞翻好幾排貨架，現場飲料及零食散落一地，發生巨大聲響，嚇得圍觀民眾「驚聲尖笑」，同時還有人擔憂詢問「天啊，那我買的東西該怎麼辦？」

畫面曝光後引發熱議，網友紛紛留言嘲諷：「這就是所謂的遙遙領先，但其實它根本無法投入到稍微複雜一點的工作去」、「櫃台前的紅色標語寫著這是一款通用機器人，所以這應該是中國機器人的通常表現」、「這就是用人工智障代替人的結果」、「我要是小朋友就轉身跑了，誰知道這貨會不會發瘋把架子板扔過來」、「它也不滿996的工作環境？」、「給加班費，機器人也發飆」、「這樣的機器人簡直就是個笑話，首先，貨架誰來給他擺那麽整齊？還是離不開人工吧。然後，維護成本呢？最後發現純純就像個豆漿機那樣的雞肋。然後涉及到收錢這種事，你敢放心的完全交給機器人獨立處理嗎？」

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