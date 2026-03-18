台南6連霸議員林美燕交棒 兒葉翰勳登記參選

台南市6連任市議員林美燕不再參選連任，由兒子葉翰勳（右3）接棒參選。（葉翰勳提供）

台南市6連任市議員林美燕不再參選連任，由兒子葉翰勳接棒參選。今天在南區、安平區12位里及多位社團負責人陪同之下，展現基層實力，赴國民黨南市黨部完成登記參選市議員。

林美燕當場宣示她下屆決定交棒，今後服務處團隊的服務照常，葉翰勳則高呼「青年同行，幸福給力」的競選口號，期盼南區、安平鄉親能全力支持他，他一定服務再「加馬」。

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南區大恩、大忠、大林、新生、竹溪、大成、國宅、金華、新昌、再興、彰南、鯤鯓及安平區怡平、漁光等里里長或社區發展協會理事長，以及總工會榮譽理事長陳水林，退伍軍人協會、幼兒教育發展協會、婦女聯合會等人民團體的幹部，今天都出席力挺葉翰勳，因市黨部場地空間有限，僅由林美燕服務處在地的大恩里里長施國煦代表，陪同辦理登記作業。

葉翰勳表示，感謝里長們和社團負責人們在這30多年來對母親的支持和照顧，他點滴在心頭。他今後一定會更加努力打拼，選舉距離現在還有255天，歡迎大家提供地方建設的寶貴意見給他，讓他有機會傳承接棒，進入市議會為大家服務。

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