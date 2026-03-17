預算卡關！馬文君說立院建議編軍人加薪預算 卓榮泰嗆：建議我可以不編 感謝你的建議

行政院長卓榮泰。（記者劉信德攝）

國民黨立委馬文君今天在立法院質詢行政院長卓榮泰，指總預算至今未審最大的癥結點就是行政院不編列軍人加薪和警消的所得替代率相關預算。卓回應，立法院替行政院編列預算是違憲，馬則否認立院編預算，而是建議可以編，卓嗆：「建議我可以不編啊！我感謝你的建議」。

馬文君表示，TPASS、生育補助、治水防洪等新興預算， 立法院同意行政院先行動支，但之前行政院發言人稱這是違反「預算法」第51條且史無前例，但主計長說已經把這些公文發出去了，根據「預算法」第54條是可以先行動支。政府之前說不行，現在又可以，請卓榮泰說明這樣考量、轉彎用意。

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卓榮泰表示，委員剛剛提到的718億是必要的，其他的98%，他認為也是必要的。馬文君說，「你認為必要，那你應該要說服大家哪個部分必要？」卓則嗆，「我們有機會來這裡說服嗎？連付委都不付委！」馬說，這跟付不付委沒關係，最大的癥結點就是軍人加薪和警消的所得替代率，卓則回，他已經說了，大法官解釋出來，合憲政府就編，如果不合憲就不編。

卓榮泰表示，法律的適用是由行政機關來解釋，委員所提軍人和警消的問題，不是那個法律本身的問題，是它違背預算法、違背憲法，立法院來替行政院編列預算的問題，這才是違憲問題。馬文君則說，它並沒有特別編列預算，它建議你這樣，你可以編，卓則說，「建議我可以不編啊！我感謝你的建議」。

馬文君以行政院前年補編原住民禁伐補償條例為例，指當時政府也說違法違憲，最後還是有編列，現在法律是由政府去解釋的。卓榮泰則說，委員對憲法和預算法是不瞭解的，「預算法」第71條的規定不是這樣。

馬文君對卓榮泰說，院長不斷的在這裡跟我們對嗆沒有用，我們要的是希望大家可以做更好、更多的建設，結果卓榮泰說沒預算不能做事。卓榮泰再嗆，我們現在的經濟成長率、股市指數、國家GDP比馬政府高多少？馬文君說，那政府去年預算都花到哪裡去？去年已經編那麼高的預算，現在還要再提出來，馬英九時期，中央政府總預算只有1兆8千多億，到現在賴清德政府已經高達3兆的預算。

卓榮泰再嗆，「馬委員希望我們一年編1兆的預算是不是？」「你說我們現在應該跟馬政府一樣編1兆的預算嗎？」 馬文君請卓榮泰不要扭曲她的說法，她是說馬政府時期編列總預算1兆8千多億，賴政府現在已經高達近3兆，但卓榮泰卻說沒有預算可以實行，「我從來沒有說過你應該編1兆8千億或者一兆，你說錯了！」卓又嗆，「你不是認為中華民國台灣沒有資格編3兆的預算嗎？你有通過嗎？」

馬文君重申，她剛剛講到一個癥結點，今天軍人政府都不願意照顧，只說要過3兆預算，「你只要你要的錢，你有照顧軍人，你有照顧警消嗎？」這些軍人缺得非常嚴重，有些軍人還願意勉強留下來是因為他們認為有這一份加給。

卓榮泰表示，去年一整年政府為軍人加薪了171億，「你在國防委員會都不清楚！」馬文君說，院長，你錯了，是哪些軍人你說一下？卓回，我們對很多的戰鬥部隊都加給了。馬文君反問卓榮泰，維修的辛不辛苦？立法院通過的不是那部分，卓榮泰如果今天不願意照顧軍人，軍人不見得都是戰鬥部隊，現在就是沒有照顧軍人。

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