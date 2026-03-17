馬文君批政府霸凌要求尊重李貞秀 劉世芳嗆：別包庇非法陸配

國民黨立委馬文君。（記者劉信德攝）

國民黨立委馬文君今在立法院施政總質詢中表示，民眾黨立委李貞秀有辦法去拿到放棄中華人民共和國國籍證明嗎？如果李不行就找出一條法律讓她離開，但她還是立委，請尊重她而非羞辱她。對此，內政部長劉世芳要馬文君不要包庇非法陸配，強調李貞秀沒有否認自己是有中華人民共和國國籍的。

馬文君先詢問行政院長卓榮泰對職場罷凌的看法，卓榮泰表示，希望讓所有欸申訴的人在被保護的情況下，說出自己被不公平的待遇，有更專業心理諮商讓申訴者能夠得到心理撫慰，這會各部會全面展開。馬文君說，在我們自由民主人權的國家，每個人應該都好好被照顧。

請繼續往下閱讀...

馬文君接著詢問，丹麥的居留證，過去寫台灣，現在寫中國，至今已經2年，有沒有改變？外交部長林佳龍說，持續交涉中，希望丹麥比照歐盟對我們的標準來進行。馬再問韓國現在入境要寫「中國台灣」，林佳龍表示，這是電子部分，他們交涉後南韓維持紙本和電子化並行，並稱呼它南韓，外交秉持對等尊嚴。

馬文君表示，這是在無法改變現狀的情況底下，希望給大家機會，有更多時間和空間去強力表達我們的訴求。

馬文君緊接著詢問劉世芳，中華民國任何一國民，不管他來自哪裡，我們應該要怎麼去對待他？劉表示，如果他有中華民國身分證，所有的權利義務都包含在內。馬說，現在有一位委員（指李貞秀），雖然她的身分行政團隊對她不予認同，包括對她冷暴力和各種批評、羞辱，地方很多聲音表達這不該發生在我們國家裡面。

馬文君說，即使該委員過去是在中國大陸出生的，但就剛剛提到我們的外交處境，就算傾國家之力都沒有辦法去改變一個國家把我們的名稱改回來，也就是當一個行政團隊還沒辦法做到的時候，她只希望給予人基本的尊重；如果李貞秀不行就找出一條法律讓他離開，但李今天可以站在國會殿堂，就表示他還有這樣的資格，請尊重每一個人，每一個中華民國的國人。

劉世芳表示，按照國籍法，中華民國國民有參政權，但如果是陸配，他的參政權需要10年以上的戶籍，「我們很多法律都講得很清楚，她有雙重國籍的嫌疑，而不是沒有基本人權」，是請立法院辦理解職。馬則表示，如果今天李貞秀有雙重國籍，就馬上讓她離開，違法就好好處理，但不要用這種對待，中華民國是一個尊重人的國家；劉則多次重申，她非常尊重所有的陸配。

劉世芳表示，依法論法，我們保障所有中華民國國民的參政權，但要經過法律認定，宣誓就職只是一個宣示的過程。馬文君則說，之前中選會審查過，大法官也檢視過，李貞秀有辦法去中華人民共和國拿那份資料嗎？（放棄國籍），我們傾國家之力都無法讓其他國家改變我們的稱呼，你們明知道她拿不到還要求她去做這樣的事情，政府應該去處理。劉世芳則要馬文君不要包庇非法陸配，強調該委員（指李貞秀）沒有否認自己是有中華人民共和國國籍的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法