美國人只有他有資格拿諾貝爾和平獎！43年前得主：不是川普

波蘭前總統華勒沙本月16日至17日受邀出席第9屆玉山論壇「印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」，並於論壇場邊接受本報專訪。（記者田裕華攝）

美國總統川普（Donald Trump）對諾貝爾和平獎的渴望人盡皆知。曾經於1983年獲得諾貝爾和平獎殊榮的波蘭前總統華勒沙（Lech Wałęsa）今（17）日接受本報專訪直言，若有哪個美國人可以得諾貝爾和平獎，那會是美國前總統柯林頓（Bill Clinton），而非川普。

華勒沙為波蘭首任民選總統，於1970年代投身和平罷工，1980年在波蘭共產政權執政下成立首個獨立工會組織「團結工聯」，提倡和平非暴力抗爭，於1983年獲得諾貝爾和平獎。華勒沙本月16日至17日受邀出席第9屆玉山論壇「印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」，並於論壇場邊接受本報專訪。

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被問及他身為諾貝爾和平獎得主，如何看待美國總統川普獲得諾貝爾和平獎的可能性？華勒沙認為，如果有哪個美國人可以得到諾貝爾和平獎，那會是柯林頓，而非川普。

華勒沙說明，因為如果沒有柯林頓，當初他在波蘭創下的一切成就都會被共產主義破壞殆盡，文書會被當作沒事一樣銷毀，就像烏克蘭原本答應放棄核武換取和平，卻被單方面撕毀條約。

華勒沙指出，當年對波蘭最大的保障便是加入北約與歐盟，在這件事上，柯林頓扮演重要角色，當時多數西方國家不樂見波蘭加入歐盟及北約，連蘇聯都以為波蘭無法加入，直到最後波蘭成功說服柯林頓，允許波蘭加入北約及歐盟，這才確立了當年華勒沙所率陣營的勝利。

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