光復洪災失職釀19死鄉長林清水返公所上班 花縣府：尚未收到復職申請

光復鄉長林清水（前排中）因為15日參加光豐地區農會箭筍節促銷活動，首次公開活動露面，許多鄉民這才發現鄉長已經回來上班了。（花縣府提供）

去年9月花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死，花蓮地檢署調查發現光復鄉長林清水在災前忙著餐敘、植牙，未進行撤離工作還虛報人數，置鄉民於危險中，檢方起訴求刑10年，本月10日法院裁定林清水100萬元交保，傳出林清水在12日已經返回公所上班；對此，花蓮縣政府民政處表示，復職需要向縣府提出申請，目前還沒有收到林清水的申請。

去年9月馬太鞍溪堰塞湖洪災造成重大災情，包括光復鄉長林清水、秘書張源寶以及王姓民政課長等3人被檢方認定涉犯公務員廢弛職務釀成災害罪、公務員登載不實準公文書、過失致死等罪嫌，今年1月15日檢方向法院申請羈押禁見林清水獲准，至於秘書張源寶及王姓民政科長及另一名曾姓約用人員交保；花蓮縣政府在收到地檢署公文後，縣長徐榛蔚任命也是同案被告的秘書張源寶擔任代理鄉長，1月23日起就任。

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光復鄉長林清水在羈押54天後，上週（10）日獲法院裁定100萬元交保，限制其住居在其居所地、並自交保之日期限制出境出海8個月、接受科技設備監控。

據了解，林清水交保後只有休息一天， 12日就回到鄉公所上班，整個人頭髮都白了身體也大為消瘦，前天15日禮拜天日因出席光豐地區農會的箭筍節，在光豐農會超市前的公開促銷活動露面，許多民眾才發現原來鄉長回來上班了，但他相當低調，只表示會繼續替鄉民服務。

花蓮縣政府民政處表示，已經收到法院公文，而鄉長已經可以返回鄉公所上班，也已經告知林清水應向花蓮縣政府提出復職申請，不過截至目前都還沒有收到申請書。

光復鄉長林清水因為15日參加光豐地區農會箭筍節促銷活動，首次公開活動露面。（花縣府提供）

光復鄉長林清水100萬元交保後，已經返回公所上班。（記者花孟璟攝）

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