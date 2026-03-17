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    音檔外洩！伊朗新任最高領袖突接「真主旨意」逃死劫 曝哈米尼家族恐怖死狀

    2026/03/17 12:56 即時新聞／綜合報導
    伊朗最高領袖穆吉塔巴接班後持續神隱。（法新社資料照）

    伊朗最高領袖穆吉塔巴接班後持續神隱。（法新社資料照）

    伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）據傳在美以聯手轟炸中受傷，至今行蹤成謎，正值外界猜測他的生死、傷勢之際，有外洩音檔顯示，穆吉塔巴在致命空襲發生前幾分鐘剛好走到屋外，因此逃過死劫，伊朗高級官員還稱此是「真主的旨意」。

    綜合外媒報導，上述說法最先來自於《每日電訊報》（The Telegraph）取得的一段外洩音檔，已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）辦公室禮賓主任侯賽尼（Mazaher Hosseini）12日在內部會議提到空襲完整細節。

    侯賽尼說，穆吉塔巴於2月28日空襲發生前幾分鐘，原本與父親哈米尼在德黑蘭的官邸內，隨後他「剛好走到院子裡辦事」，正準備返回屋內時，建築物就遭到轟炸，屋內的哈米尼及數十伊朗官員當場喪生，穆吉塔巴的妻子哈達德（Haddad）也身亡，穆吉塔巴僅腿部受傷。

    外洩音檔還描述了其他人的死狀，包括穆吉塔巴的妹夫卡尼（Misbah al-Huda Bagheri Kani）的頭部遭炸成兩半，哈米尼軍事辦公室主任希拉齊（Mohammad Shirazi）被炸得粉身碎骨，「最後只找到幾公斤殘肢，確認是他的遺體。」

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