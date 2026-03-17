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    首頁 > 政治

    長輩爬樓梯官員坐電梯？名間鄉長見這一幕痛心：南投縣府太鴨霸

    2026/03/17 13:46 即時新聞／綜合報導
    南投縣名間鄉焚化爐興建案，16日召開二階環評範疇界定會議。（本報合成，資料照、擷取自陳翰立/Threads）

    南投縣名間鄉焚化爐興建案，16日召開二階環評範疇界定會議。（本報合成，資料照、擷取自陳翰立/Threads）

    南投縣名間鄉焚化爐興建案爭議持續擴大，昨（16）日召開二階環評範疇界定會議，反焚化爐自救會與環團質疑選址程序違法，在場內撒茶葉抗議並要求重新選址，隨後與警方發生激烈肢體衝突，兩名民眾遭當場架離，場面極度混亂火爆。名間鄉長陳翰立事後痛批南投縣政府「鴨霸」，甚至有行動不便的長輩被警察擋住不准搭電梯，被迫爬樓梯上三樓開會。

    陳翰立在Threads發文表示，南投縣政府的做法既蠻橫又無理，他曾提出會議應在名間鄉舉行，縣府卻硬要辦在南投市。更令他無法忍受的是，會議場所位於三樓，當天早上許多拄著拐杖、行動不便的年邁長輩，竟然通通被警察擋在電梯外，只能眼睜睜看著官員搭電梯，長輩卻得辛苦爬樓梯。

    他質疑官員：「你們家裡沒有老人家嗎？」並直指在標榜友善的「婦幼館」發生這種事，簡直成何體統。看到自救會成員必須帶著拄著拐杖的老人家，低聲下氣地去跟警察「求情」才能搭電梯，讓他不禁直呼「太離譜了，這成何體統？這就是南投縣政府對待名間人的態度嗎？」

    除了現場動線安排引發民怨，陳翰立更揭露二階範疇界定會議的荒謬之處。他指出，會議資料上竟寫著當天所有意見僅供開發單位「參酌」，讓他怒轟這根本是虛應故事、欺騙鄉親。他強調，名間人的心聲並非只是「參酌」用，而是縣府必須正視並解決的生存問題。

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