人外控福利！ 大阪世博吉祥物「脈脈」推首本性感寫真集

大阪世界博覽會醜萌吉祥物「脈脈」，將在下月推出首本寫真集《I myaku you.》。（圖擷取自@expo2025product 社群平台「X」，本報合成）

2025大阪世界博覽會醜萌吉祥物「脈脈」（ミャクミャク）人氣紅不讓，相關產品與聯名活動在去年帶來約800億日圓（約新台幣162億元）的銷售額，甚至在世博結落幕後官方仍在持續推出各種全新周邊。昨（16）日官方宣布，推出「脈脈」首本寫真集，內容收錄它各種性感撩人的拍攝角度，消息一出，迅速掀起熱烈討論。

綜合日媒報導，大阪世博官方16日發文公告，他們預計在4月13正式發售「脈脈」的第一本寫真集，書籍名稱為《I myaku you.》，意思是「想讓大家的脈搏（心跳）都變得怦然心動、充滿期待」，另據公告介紹，為了充分展現「脈脈」的魅力，拍攝團隊帶著它一起遠赴擁有豐富自然風光的沖繩，進行為期3天2夜的拍攝取景。

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大阪世博官方透露，「脈脈」在這次拍攝期間學到了很多，像是練習如何讓自己的眼睛睜得更大，希望所有讀者看到它的照片時，都能產生怦然心動的感覺。另外，「脈脈」還表示今後自己想挑戰更多有趣的事情，請大家多多指教。

公告指出，寫真集總計224頁，收錄的照片主打透過自然打光展現「脈脈」的獨特透明感、宛如偶像般可愛又迷人的笑容，以及女友感爆棚的倩影。目前公開的部分照片，有出現「脈脈」在陽光照射起床、躺在碧海藍天的沙灘上曬日光浴、夕陽西下時走在沙灘悠閒漫步，甚至還有躲在淺白薄紗窗簾後的「性感」畫面。

此外，每本寫真集售價3960日圓（約新台幣億806元），還附有5款獨家特典寫真卡；官方為紀念寫真集發售，預計在東京、大阪及名古屋舉辦「脈脈」見面會，更多活動詳情將會於日後公布。消息發布後，不僅引起大批「脈脈」粉絲興奮暴動，還引起數萬網友與部分人外控關注，目前在各大社群媒體都能看到這本寫真集引發的熱烈討論。

根據官方公告，本次寫真集收錄許多從不同角度拍攝的「脈脈」。（圖擷取自@expo2025product 社群平台「X」）

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