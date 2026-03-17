國民黨怕輸就落跑？翁曉玲沒收程委會表決 綠委怒轟不要臉

立法院程序委員會今天中午開會，國民黨籍召委翁曉玲（左二）不顧民進黨立委表達異議，逕直裁示下次院會議程草案提報院會處理並宣布散會。（記者劉信德攝）

立法院程序委員會今（17日）開會排定下次院會議程，由於國民黨立委人數不足，會議主席翁曉玲面對民進黨立委表達異議下卻未進行表決，逕直裁示議程草案提報院會處理並宣布散會。對此，民進黨團痛批，國民黨耍賴不要臉，怕輸就落跑、沒收表決，做為多數黨卻公然踐踏議事程序。

立法院程序委員會設置委員19人，由各政黨依院會席次比例分配組成，每一黨團至少一人。本會期成員，國民黨團9人為林沛祥、許宇甄、翁曉玲、盧縣一、葛如鈞、林倩綺、陳菁徽、王育敏、鄭天財，民進黨團9人為王正旭、王義川、沈伯洋、沈發惠、林楚茵、張雅琳、郭昱晴、陳培瑜、羅美玲，民眾黨團1人為蔡春綢。

請繼續往下閱讀...

程序委員會今天中午開會，排定第5會期第4次院會（20日、23日）議程，並推舉翁曉玲及民進黨立委沈發惠擔任本會期召委。在蔡春綢與陳培瑜先後說明各自提案後，主持會議的翁曉玲詢問是否對蔡的提議有異議，民進黨立委紛紛高喊「有異議」；翁卻宣布，因朝野黨團無法達成共識，援例將本次議程草案提報院會處理。

沈發惠批國民黨公然踐踏國會正當程序

對此，全場民進黨立委瞬間譁然。沈發惠會後受訪指出，國民黨因出席人數不足，翁曉玲未依例詢問異議並進行表決，竟強行將議程裁決送交院會，甚至未處理完畢便逕自散會，這是程序委員會最醜陋的一次過程，國民黨做為多數黨卻公然踐踏國會正當程序。

沈發惠說，民進黨團在會議清點人數時發現，國民黨立委葛如鈞未出席，導致在野黨人數呈現「8比9」劣勢，在野黨動員沒有做到百分之百，人數變成少數，就必須接受民主的結果，而非違反議事規則遂行政治目的，這是非常醜陋的方式。他質疑，若未來會議主席都能在未徵得同意下逕行裁決，未來程序委員會恐怕永無寧日。

林楚茵：國民黨耍賴 翁曉玲太荒謬

「翁曉玲太荒謬了！」林楚茵痛批，國民黨不要臉，人數輸了就沒收程序委員會，國民黨表決不贏乾脆落跑不表決，國民黨團耍賴不要臉，連民主程序都不顧。在野黨表決不會贏，翁曉玲就直接沒收表決、不處理，甚至落跑散會。

林楚茵質疑，立法院長韓國瑜說「票多的人贏」，國民黨票少就沒收表決；翁曉玲怕輸，倒是就會學韓國瑜落跑，立法院多數黨竟然淪落到票數不夠，只能落跑，國民黨團的行徑在明白告訴全台灣選民，國民黨怕輸所以寧可不要臉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法