鄭麗文稱「鄭習會」是大利多 「朱家軍」持保留態度

前國民黨主席朱立倫的「朱家軍」成員、前國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

前國民黨主席朱立倫的「朱家軍」成員、前國民黨智庫副執行長凌濤及前國民黨發言人楊智伃，今天中午接受網路直播節目「中午來開匯」訪問，對於主持人提及國民黨主席鄭麗文要在上半年訪問中國進行「鄭習會」，並強調此舉能為國民黨今年選情帶來「大利多」的說法，凌濤回應，尊重鄭麗文的想法與節奏，但也意在言外的說，希望鄭麗文「造成的結果」能對國民黨加分，明天他要回去故鄉雲林縣看一看，是否基層想法真如鄭麗文所言是「大利多」。

凌濤表示，2026選舉應該凸顯的是藍營執政市長首長的穩健政績，而不是把立委、總統選舉的相關議題拉進來，上週六朱陣營透過舉辦營隊，就是向外界凸顯國民黨在北北基桃執政的優點，「這才是主旋律，我不認為兩岸是主旋律，拉那一題（兩岸）反而會被攻擊。」

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他強調，兩岸議題對於今年底的選舉會有風險，雖然民眾不會否定兩岸關係穩定很重要，但因為民進黨很會給國民黨「貼標籤」，他認為兩岸議題應該等到今年選舉結束之後再來經營。

楊智伃則說，2022年地方選舉國民黨的主軸就是「為你拼好日子」，她認為今年的選舉應該同樣回歸地方與民生議題。

對於主持人提到過去朱立倫經常被外界批評，但現在有些人開始懷念朱立倫當家的時候，凌濤表示，「朱家軍」或朱立倫其實是代表某些清楚的路線，現在大家懷念的一定是懷念朱立倫的某一些路線，他並強調國民黨應該是走「親美、友日、和陸」，與全球交朋友，這樣才能讓中間選民喜歡國民黨，過去國民黨一直被民進黨押著打，到現在社群時代國民黨可以大聲宣傳，原因就是朱立倫放手讓年輕人發揮。

有關國民黨版軍購特別條例版本主張預算規模「3800億+N」，先前呼籲國民黨應提出9000億版本的凌濤指出，相信9000億的版本也是朱立倫的國防政策路線與意向，行政院的1.25兆版本中有3000多億屬於商購部分，如果扣掉商購，9000億應該才是合理的金額，他並強調，民眾不會注意到「＋N」部分，只會看到3800億這個數字。

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