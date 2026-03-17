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    首頁 > 政治

    2014參選台北市長爆紅！ 「山東伯伯」趙衍慶辭世享壽91歲

    2026/03/17 12:59 即時新聞／綜合報導
    老兵趙衍慶於今年2月辭世，享壽91歲。（資料照）

    老兵趙衍慶於今年2月辭世，享壽91歲。（資料照）

    曾在2014年台北市長選舉中引發全台關注、被暱稱為「山東伯伯」的榮民趙衍慶，近日傳出已於今年2月辭世，享壽91歲。公視節目《誰來晚餐》昨（16）日在社群發文悼念，證實趙伯伯已圓滿走完人生最後一程，並感謝他曾在節目中留下獨特的生命故事與對世界的思考。

    綜合媒體報導，趙衍慶晚年受失智症所苦，安置於蘇澳榮總分院護理之家，後因長期臥床、身體狀況欠佳辭世。公視《誰來晚餐》特別發文致意，並透露追思會已圓滿落幕，同時感謝他曾在節目中，留下獨特的生命故事與對世界的思考。

    趙衍慶1936年出生於山東，隨國民政府來台後，一生經歷豐富卻也清貧。他曾任工程師、計程車司機，晚年一度靠拾荒維生，棲身公園。儘管生活困苦，他卻先後3次投入公職選舉，其中最為人津津樂道的莫過於2014年，他以78歲高齡掏出積蓄200萬元，參選台北市長。

    當時他與柯文哲、連勝文同台競爭，目標並非權力，而是希望「讓窮人的生活被看見」。他曾承諾若當選要興建便宜住宅供窮人居住。最終他雖以1萬5898票落選，且200萬保證金因未達標遭充公，他仍灑脫表示：「反正我這麼老了，死了也帶不走，就當還給國家就好！」

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