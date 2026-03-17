李貞秀對「空氣」質詢 黃國昌稱「國家機器霸凌陸配」

民眾黨新北市長參選人黃國昌（左二）17日舉辦「百萬高齡人口來臨 新北準備好了嗎？高齡友善城市三支柱」政見記者會，針對高齡化的新北市說明政策。（記者塗建榮攝）

民眾黨中配立委李貞秀昨天（16日）首度在立法院質詢，由於身分爭議，內政委員會召委李柏毅裁示，官員不必接受李貞秀質詢，李女因此面對空氣質詢5分鐘；民眾黨主席黃國昌今受訪說，現在變成總統賴清德當家，「賴清德就是要拿陸配當提款機，用整個國家機器在霸凌他們」。

黃國昌今天召開新北政見記者會後接受媒體聯訪，對於李貞秀在內政委員會跟綠營交鋒，黃國昌表示，當初如果民進黨認為李貞秀不合格，為什麼2023年要讓民眾黨認定她有當候選人的資格？2023年主政的是前總統蔡英文，從來沒拿這件事情來刁難陸配，更沒有藉此進行意識形態的操作。他質疑，「現在變成賴清德當家，賴清德就是要拿陸配當提款機，用整個國家機器在霸凌他們」。

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黃國昌說，為什麼同樣都是民進黨政府，賴清德的解釋、執法，會跟蔡英文有180度的大轉彎？理由是什麼？請賴清德總統公開回覆，但賴清德是不會回覆的，因為他被保護得很好，只要躲在層層保護他的隨扈、甚至媒體背後，根本不用面對這些問題，放任國家機器去霸凌弱勢的陸配。

另媒體問及，昨天白委在立院對李柏毅的抗議顯得有點無力，如何看待目前8名白委的戰力？黃國昌回應，或許在政治攻防上，民眾黨立法院黨團新的委員比較生嫩，但他們還是很認真、競競業業地在工作崗位上，做身為立委應該做的事情，週一有些委員在質詢，有些委員安排外縣市的考察，大家都是同一個戰鬥團隊，會在自己的工作崗位上努力精進，不可以辜負選民的期待，也不可以背棄對選民的承諾。

民眾黨新北市長參選人黃國昌17日舉辦「百萬高齡人口來臨 新北準備好了嗎？高齡友善城市三支柱」政見記者會，針對高齡化的新北市說明政策。（記者塗建榮攝）

民眾黨中配立委李貞秀昨首度在立法院登場質詢，因身分爭議，李女面對空氣質詢5分鐘；民眾黨主席黃國昌今強調，現在總統賴清德當家，用整個國家機器在霸凌陸配。（記者黃政嘉攝）

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