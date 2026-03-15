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    首頁 > 政治

    許智富提取消住宅電梯加價課稅 打造真正高齡友善的澎湖

    2026/03/15 11:22 記者劉禹慶／澎湖報導
    無黨澎湖縣長參選人許智富，提出取消電梯稅政見。（許智富提供）

    無黨澎湖縣長參選人許智富，提出取消電梯稅政見。（許智富提供）

    澎湖已正式邁入超高齡社會。根據最新統計，65歲以上長者超過22000人，占全縣人口約21%，身心障礙人口約6200人，且高齡身障比例持續上升。對許多長輩與行動不便的民眾而言，住宅電梯早已不是奢侈享受，而是確保行動安全、順利就醫、維持日常生活尊嚴的基本必需設施。

    無黨澎湖縣長參選人許智富深知澎湖的高齡化速度快、島嶼醫療交通不便，長輩「住得安心、行得安全」是刻不容緩的課題、主持重評會議、自2028年起全面實施，取消住宅電梯的加價課稅。

    現行房屋稅制度將設有電梯的住宅現值提高，導致房屋稅跟著增加，形成「越安裝無障礙設施，稅負越重」的矛盾現象。這不僅不公平，更與高齡化社會的現實需求背道而馳。以稅務單位說明為例，家用電梯稅率適用1.2%，若1部電梯現值核定為35萬元，每年就得多繳約4200元房屋稅。這筆額外負擔，對許多經濟能力有限的家庭、長輩或身障家庭來說，無疑是沉重壓力，也間接阻礙民眾願意加裝電梯的意願。

    事實上，全台已有不少縣市順應高齡趨勢，陸續調整房屋評價制度，例如台北市、台中市、南投縣等，已取消或大幅減免住宅電梯的加價課稅。財政部也明確指出，房屋稅稅基（房屋標準價格）評定屬於地方政府權責，各縣市可因應在地高齡化需求，針對住宅電梯進行合理調整。這不是任意減稅，而是讓稅制更符合人性化與社會公平的必要修正。

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