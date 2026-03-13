卓榮泰出示208萬包機單據！林智群酸爆民眾黨：估千萬是5倍浮報？

行政院長卓榮泰13日舉行記者會，公布赴日包機等費用收據。（記者方賓照攝）

行政院長卓榮泰日前赴東京觀賞世界棒球經典賽，返台後遭在野黨質疑政府包機飛日本，他今（13日）出示赴日自費包機新台幣208萬等4單據自清。對此，林智群轉發台灣民眾黨10日於Threads發文截圖指稱「據國際包機行情，A321neo級別客機每小時租金約60萬台幣......整趟開銷極可能衝破『1000萬台幣』」，林智群大酸「小草捐的錢，都是這樣用5倍價錢浮報消耗掉的嗎？」

林智群轉發台灣民眾黨10日於Threads發文截圖，該則貼文指稱「根據國際包機行情，A321neo級別客機每小時租金約60萬台幣，松山往返羽田以飛行時數加上各項規費，整趟開銷極可能衝破1000萬台幣！以卓榮泰的財產申報數字來看，其存款921萬元、債務356萬元，『傾家蕩產』招待維安、幕僚，可謂精神可嘉，只是錢能解決的都是小事，問題在於自費包機從『松山指揮部』出發，就不是錢的問題。」

林智群接著大酸，「結果卓榮泰包機費用只有208萬，民眾黨估到1000萬。小草捐的錢，都是這樣用5倍價錢浮報消耗掉的嗎？」

卓榮泰今天在行政院秘書長張惇涵、發言人李慧芝陪同下，出示赴日自費包機新台幣208萬等4單據自清。

