蘇巧慧從輸李四川20％到逼近「黃金交叉」 林楚茵揭一大原因

新北市長參選人蘇巧慧。（資料照）

《美麗島電子報》近日民調顯示，新北市長參選人中，蘇巧慧的民調與李四川差距逼近「黃金交叉」。對此，立委林楚茵指出，出現這種大反轉的原因，是因為李四川「為了年輕而年輕的表面功夫」遭識破，而蘇巧慧溫暖形象，則讓她在20歲至50歲青壯世代中的支持度穩定攀升，從民調反應出新北市民的眼睛是雪亮的。

據《美麗島電子報》民調顯示，若民眾黨主席黃國昌、台北市副市長李四川與民進黨新北市長參選人蘇巧慧3人同場競爭，蘇巧慧以35.7%支持度領先李四川32.1%、黃國昌9.8%。若情勢出現「藍白合」，由李四川與民進黨蘇巧慧對決，李四川則以39.1%支持度略為領先蘇巧慧則為38.0%。

「數字會說話！新北市長選情即將黃金交叉！」林楚茵今日在臉書發文表示，溫暖「水獺媽媽」蘇巧慧在女性支持度上，超車胞弟「魚肉鄉民」的李四川。她指出，蘇巧慧過年走春帶著「皮克敏」與新北民眾拜年，加上多年來關心親子議題與台語教育的化身「水獺媽媽」，經過500天努力，從輸給李四川20%，追到現在快出現黃金交叉。

林楚茵解析，這股真實的溫暖力量正在逐步反應在民調上。可見蘇巧慧在女性與20到50歲青壯世代的支持度穩步攀升；反觀李四川，支持度正在大幅流失，男性大跌近9%（從52.6%到43.8%），女性也持續下滑（從39.5%到34.8%）。

林楚茵指出，為什麼會有這麼大的反轉？因為「真實」與「包裝」是騙不了人的。她表示，面對年輕人與女性選票雙雙流失的危機，李四川為了展現所謂的「年輕觀念」，祭出的第一步居然是「把公車漆成瓢蟲」。而這種為了年輕而年輕的表面功夫，無法掩飾默許家族勢力曾是環保流氓魚肉鄉民的事實。

最後她也說：「從民調反應出新北市民的眼睛是雪亮的，靠表面包裝、縱容地方惡勢力的舊政客別想來當新北市長！」

