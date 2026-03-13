包機赴日遭酸沒錢撤僑 卓榮泰：邀在野立委同行看敢不敢？

行政院長卓榮泰13日舉行記者會，公布赴日包機等費用收據。（記者方賓照攝）

行政院長卓榮泰日前赴東京看球引發在野黨批評「有錢包機看球、沒錢撤僑」，卓榮泰今（13）日表示，未能透過包機將民眾送回台灣，主因是中東當時航空空域沒有開放；他也回擊，在野黨立委一直說要包機，「如果要包機就邀委員一起過去，看他敢不敢飛？」

卓揆今天在行政院秘書長張惇涵、發言人李慧芝陪同下，出示赴日自費包機208萬等4單據自清。被問到在野黨質疑引發的後續風波，是否引發日方關注，卓揆，日方也知道這次就是私人行程，並沒有因此關注。

卓揆表示，有人質疑為什麼包機不把中東滯留的國人載回，現在沒有辦法做包機，因為空域未開，「如果有飛，我們還有人留滯在那邊，政府一定設法把他們安全抵達國內，所以開始用陸路讓他們抵達阿曼，阿聯酋航空也陸續有飛機返台」。

卓揆強調，到東京巨蛋為台灣隊加油，是已經安排一段時間，但最後在3月6日才確定可以成行。為了不要引起民眾注意，特別從松指部，完全照規定，經過安檢、出境蓋印，返國時也是一樣，「只是不想在機場引起一些注意，可能會帶來一些想像不到的狀況」。

卓揆指出，這趟回來，除看球期間比較關注球場上外，也一直跟秘書長張惇涵等人聯繫關於油價、物價的問題，還有中東情勢、以及國人是否安全返國，「該做的事情都一直在做」。

行政院發言人李慧芝指出，公開單據就是要釐清事實，也是希望大家不要再傳謠言，而是就事實討論，避免再繼續消耗社會資源，立法院新會期也已經開議，期盼立法院儘速審議中央政府總預算案、軍購特別條例等，把心力回歸到正軌之上，好好的把握這個會期，做一些對國家真正有幫助的事情。

