為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨遲不排審軍購案 民進黨批：為「鄭習會」打臉韓國瑜

    2026/03/13 16:18 記者陳政宇／台北報導
    民進黨發言人李坤城。（資料照）

    民進黨發言人李坤城。（資料照）

    民進黨發言人李坤城今（13日）痛批，國民黨主席鄭麗文為了實現「鄭習會」幻想，在外交國防委員會召委馬文君的配合下，下週竟然完全不排審國防特別條例相關法案；國民黨不遺餘力地阻礙台灣提升自我防衛能力的機會，簡直是無情打臉自家黨內成員。

    李坤城表示，鄭麗文一心期盼的「鄭習會」被對岸一拖再拖，攸關國家安全的軍購特別條例就被國民黨一直拖延。鄭麗文公然聲稱「鄭習會」是「選舉絕對大利多」，令人不禁懷疑，國民黨是否寧可違背國內主流民意，持續向中國靠攏，也要讓軍購案淪為「鄭習會」的談判籌碼，甚至可能以此換取前往北京會面的機會，賺取鄭麗文口中的「大利多」。對照馬文君高度配合鄭麗文杯葛國防特別條例，證明國民黨版的「3800億+N」國防特別條例草案不過是一場戲，自始至終都在欺騙國人。

    李坤城指出，國民黨內部並非沒有理性聲音，審查國防預算條例分秒必爭，如今卻都被鄭麗文「啪啪打臉」。例如立法院正副院長韓國瑜、江啟臣曾共同聲明「國防特別條例將是最優先審議議案」；台中市長盧秀燕亦公開表示支持國防預算；甚至連身兼黨發言人的立委牛煦庭也曾說「美方期待一定會回應」、立委吳宗憲更主張「支持軍購案進入實質審查」。面對這些黨內懇切的呼籲，鄭麗文卻充耳不聞，執意擋到底。

    李坤城強調，昨日立院協商已同意授權國防部簽署4項軍購發價書，這是好的開始。民進黨呼籲在野黨正視行政院提出的8年1.25兆元完整規劃，以回應主流民意。同時正告國民黨立委，應展現自主性，積極推動審查軍購特別條例，莫再為了一己之私，犧牲國家安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播