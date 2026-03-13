國民黨遲不排審軍購案 民進黨批：為「鄭習會」打臉韓國瑜

民進黨發言人李坤城。（資料照）

民進黨發言人李坤城今（13日）痛批，國民黨主席鄭麗文為了實現「鄭習會」幻想，在外交國防委員會召委馬文君的配合下，下週竟然完全不排審國防特別條例相關法案；國民黨不遺餘力地阻礙台灣提升自我防衛能力的機會，簡直是無情打臉自家黨內成員。

李坤城表示，鄭麗文一心期盼的「鄭習會」被對岸一拖再拖，攸關國家安全的軍購特別條例就被國民黨一直拖延。鄭麗文公然聲稱「鄭習會」是「選舉絕對大利多」，令人不禁懷疑，國民黨是否寧可違背國內主流民意，持續向中國靠攏，也要讓軍購案淪為「鄭習會」的談判籌碼，甚至可能以此換取前往北京會面的機會，賺取鄭麗文口中的「大利多」。對照馬文君高度配合鄭麗文杯葛國防特別條例，證明國民黨版的「3800億+N」國防特別條例草案不過是一場戲，自始至終都在欺騙國人。

請繼續往下閱讀...

李坤城指出，國民黨內部並非沒有理性聲音，審查國防預算條例分秒必爭，如今卻都被鄭麗文「啪啪打臉」。例如立法院正副院長韓國瑜、江啟臣曾共同聲明「國防特別條例將是最優先審議議案」；台中市長盧秀燕亦公開表示支持國防預算；甚至連身兼黨發言人的立委牛煦庭也曾說「美方期待一定會回應」、立委吳宗憲更主張「支持軍購案進入實質審查」。面對這些黨內懇切的呼籲，鄭麗文卻充耳不聞，執意擋到底。

李坤城強調，昨日立院協商已同意授權國防部簽署4項軍購發價書，這是好的開始。民進黨呼籲在野黨正視行政院提出的8年1.25兆元完整規劃，以回應主流民意。同時正告國民黨立委，應展現自主性，積極推動審查軍購特別條例，莫再為了一己之私，犧牲國家安全。

