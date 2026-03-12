半世紀首位閣揆訪日！卓榮泰遭控貪瀆 詹凌瑀：沒招了才噴口水

卓榮泰10日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，針對包機赴日觀賞棒球經典賽引發爭議，卓榮泰高舉裝有自費單據的牛皮紙袋，向國民黨立委王鴻薇自證。（資料照）

行政院長卓榮泰7日飛至東京巨蛋觀看WBC台捷大戰，遭在野人士質疑，卓揆說明是自費私人行程，藍白仍猛打，國民黨甚至要求出示自費單據證明，藍委王鴻薇更誣指卓揆「貪瀆」百萬，促成卓赴日的重要牽線人、前駐日代表謝長廷昨發文嘆說「扯上什麼由松指部出去是特權云云，更是令人苦笑」。對此，媒體人詹凌瑀大酸，「國民黨現在在那邊糾結機票誰出，說穿了就是『沒招了』才在噴口水」。

詹凌瑀今日轉發資深媒體人、「鏡報」總主筆陳嘉宏《為什麼國民黨對卓榮泰的日本行這麼生氣？》專欄文章，內容提及「所以，打從卓榮泰出現在東京巨蛋的第一時間起，國民黨就想方設法要貶低此事在外交層級上的意義。他們先是質疑卓揆用什麼名義去？在卓揆一如預期強調此事的非官方私人性質後，就把問題導向機票錢誰出這種低層次問題。接著再無厘頭地將問題貼上圖利貪瀆等標籤。如此無所不用其極地模糊焦點，就是不讓『過去半世紀以來首位入境日本的台灣閣揆』的外交成績浮出來；但這不是在監督，而是在潑糞。」

請繼續往下閱讀...

「陳嘉宏這篇評論完全戳破國民黨的玻璃心。」詹凌瑀直言，藍營一直覺得只有他們才懂外交，整天洗腦說「不討好中國，台灣就沒活路」，結果卓榮泰院長這次直接進東京巨蛋看球，根本就是打了國民黨一記耳光，直接告訴大家：台灣不用看北京臉色，一樣能跟國際友好！

詹凌瑀痛批，國民黨現在在那邊糾結機票誰出，說穿了就是「沒招了」才在噴口水。他們眼看自己最擅長的外交領域也被民進黨超車了，心裡急得要命，只好拚命把好事抹成壞事。

詹凌瑀認為，他們越是想方設法要貶低這次的外交突破，就越顯得自己跟不上時代，這種只想酸別人來掩飾焦慮的樣子，真的讓人搖頭，國民黨怎會淪落至此。

相關新聞請見︰

卓赴日看球 學者：閣揆訪日意義重大

卓榮泰赴日遭藍白攻擊甚至誣指「貪瀆」 牽線人謝長廷深夜發聲

斥王鴻薇血口噴人 卓榮泰秀牛皮紙袋「赴日只有共產黨、在野黨在生氣」

赴東京為台灣隊加油》顧立雄：松山機場是軍民合用 卓揆：事後證明找松指部是對的

上演藍營對卓榮泰日本行生氣戲碼 新聞主播誇好看

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法