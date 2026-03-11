為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    赴東京為台灣隊加油》顧立雄：松山機場是軍民合用 卓揆：事後證明找松指部是對的

    2026/03/11 05:30 記者林欣漢、李文馨／台北報導
    行政院長卓榮泰（右）10日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，針對包機赴日觀賞棒球經典賽一事，卓榮泰與國民黨立委王鴻薇唇槍舌戰，圖左為國防部長顧立雄。（記者廖振輝攝）

    行政院長卓榮泰（右）10日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，針對包機赴日觀賞棒球經典賽一事，卓榮泰與國民黨立委王鴻薇唇槍舌戰，圖左為國防部長顧立雄。（記者廖振輝攝）

    行政院長卓榮泰七日飛至東京巨蛋觀看WBC台捷大戰，遭在野質疑「公器私用」。有藍營粉專致電空軍松指部問是否能包機，聲稱被松指部反問「上網查清楚再打進來」、「不要亂打進來」。國防部長顧立雄昨在立法院表示，松山機場是軍民合用的機場，相關民航機的起飛與運作都是由民航局進行管制。

    顧立雄指出，國防部跟民航局本來就有一個協定，「我們可以運用他們的機坪，他們也可以使用我們的機坪」，「所以使用我們這邊的機坪之後，相關的起飛、管制，都是由民航局來負責」。

    國民黨立委王鴻薇於院會總質詢詢問，私人包機是否可使用軍用機場。顧立雄解釋，松山機場為軍民合用，根據國防部與民航局的協議，國軍可商借航空站的停機坪，民航局也可商借國軍的停機坪，航班相關管制權責都是屬於台北航空站。

    行政院長卓榮泰說，去到日本這一趟，事先多麼的小心謹慎，雖然是私人的行程，還是不想節外生枝。看到事後大家在找問題，更證明請求松指部是對的，如果他經過松山機場，只要新聞被發出來，可能成行都有問題；他搭很早的飛機，就是不想去影響其他航班。

