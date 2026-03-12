卓榮泰赴日遭藍白攻擊甚至誣指「貪瀆」 牽線人謝長廷深夜發聲

促成卓榮泰赴日的牽線人謝長廷。（資料照）

行政院長卓榮泰7日飛到東京為經典賽台灣隊應援，遭在野質疑花百萬公帑包機，卓揆說明是自費的私人行程，藍白仍窮追猛打，國民黨的人還要求出示自費單據證明，藍委王鴻薇甚至誣指卓揆「貪瀆」百萬。促成卓榮泰赴日的重要牽線人、前駐日代表謝長廷11日深夜特別針對此事發聲。

謝長廷週三深夜在臉書發文，「卓榮泰院長這幾天一直被追問去日本為WBC的台灣隊加油，是自費還是公費？雖然院長已經明確回達是自費，但立法院內外的在野黨民代仍然逼問，要求提出付款收據，糾纒不休。我常常收看日本國會的質詢，他們也會有類似議題，例如過去曾有首相招待社會賢達參加賞櫻活動，被質疑是使用公費，招待後援會的人……」。

「最近（高市早苗）首相贈送當選人祝賀的紀念品，也被質疑使用什麼錢，公費、私費還是黨補助款。在首相回答是自費，沒有使用公費或黨的交付金後，質問者不會質疑說是說謊，糾纏不休，而是會根據首相的答覆，追問是否妥當或違法，但他們會調查，而且通常在質詢前就調查，手上有資料才質詢，臨時狀況偶爾也有事後調查。如果查出的資料證明官員是說謊，那麼一定掀起政治風暴，追究責任，所以我沒有見過日本的國會質詢有信口開河，就指責首相說謊或貪瀆的事，這種拿不出證據又近乎人格羞辱的指責，當然會造成情緒化的爭執，降低問政品質。」

他接著說：「其實是否說謊並不難查證，以台灣為例，理論上，每10個人至少有接近5個是投票給在野黨的人，幾乎是遍佈各行各業，航空公司的職員、會計、情治人員、軍方都可能有支持在野黨的人，如果卓院長使用公費卻公開說是私費，那一定很多人會檢舉、密告或提供情資給在野黨。稍一打聽就知道，卓院長如公開撤謊還能繼續做下去嗎？所以我懐疑國民黨已經透過各種資訊管道，知道的確是卓院長私人自費包機，所以質疑的人才不敢進一步承諾如自己錯誤願付出什麼代價，讓院長一刀斃命。」

最後謝長廷寫道，「至於扯上什麼由松指部出去是特權云云，更是令人苦笑。首先，這是卓院長自己要求走松指部的嗎？先要確定。總統、院長有隨扈保護，一般人沒有，本來就是特權，因為保護他們生命身體的安全，才能維持政務正常運作，符合國家利益。即使私人去買菜、打高爾夫球也是要有安全人員保護，這是舉世皆然的制度設計。這次軍方判斷由松指部出入，減少曝光時間，符合最安全也最保密的要求，選擇讓卓院長由松指部進出，方便執行安全保護任務，非常合理，不知這樣做違反哪條法律？哪條命令？又有什麼不妥？值得吵鬧不休。」

