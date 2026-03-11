卓榮泰赴日內幕！傳看完球去見高市早苗 牽線人謝長廷這樣說......

促成卓榮泰赴日的牽線人謝長廷。（資料照）

行政院長卓榮泰7日飛到東京為經典賽台灣隊應援，當天除開球賽的空檔，行程成謎，有傳言稱卓揆會晤了日本首相高市早苗。現任總統府資政、前駐日代表謝長廷11日被問到此事時避答，僅回「事涉兩國機密」。

民進黨立委王義川近日在政論節目上透露，他和郭國文等人日前到日本看經典賽，順道拜訪自民黨的國會議員，就無意間從一位東京都選區的議員口中得知卓榮泰也要去日本，但他們沒有去進一步打聽，因為擔心消息傳開了會破局，直到看見卓揆現身東蛋才確認消息無誤。

請繼續往下閱讀...

綜合媒體報導，7日是台灣對陣捷克，當天上午11點開打，卓榮泰清晨6點半左右在松指部搭乘包機飛往東京，並準時抵達球場。不過比賽結束後，到卓揆當晚8點搭機返台這段時間，有約莫4個小時的空檔，讓外界好奇卓揆究竟去了哪裡？有傳聞稱，當天剛好是高市早苗生日，卓揆利用這段空檔去了首相官邸與之會晤並獻上祝福，還見了多名國會議員。

郭國文證實安排卓揆這趟日本行的重要牽線人之一謝長廷，事後接受訪問時被問到這題，表示事涉兩國機密，不便多談。不過海委會主委管碧玲8日在臉書發文直言，卓揆這趟日本行「一定有會見日本政要」，此乃外交關係上的重大突破，但因為我國當前處境，行政院長只能以「私人行程」、「為球隊加油打氣」等名堂，但本質上當然是公務行程。

她接著說：「消息曝光，第一時間，為顧及日本政府面對的中日關係，基於善意，低調的說明是『私人行程，當天來回』，這很容易懂：就是對日本的善意，也是外交處境下的『官方說法』！我自己參與的外交工作，也是一樣，台灣的外交凡涉及對方是民意機關者，我們比較沒有顧慮；如果涉及對方是行政部門者，我們往往就是『行動直接，言語迂迴』。有時甚至必須公開否認！明眼人都知道，受中國的壓迫使然，卓院長看球賽，本質是外交突破，口頭必須說是私人行程，這並不難懂！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法