美啟動301貿易調查 蕭美琴：與美方保持良好溝通

副總統蕭美琴13日出席「2026台北國際連鎖加盟大展－春季展開幕典禮」並致詞。（記者叢昌瑾攝）

副總統蕭美琴今天對於美國啟動301貿易調查如何幫助台灣產業一事表示，政府會觀察對台灣產業的影響，同步與美方保持良好溝通，以確保台灣在美國最高法院判決前所取得的雙方共識，也就是給台灣相對的優勢以及最好的待遇都能夠獲得確保。

蕭副總統今天出席「2026年連鎖加盟創業大展」開幕典禮前被問到美國啟動301貿易調查怎麼幫助台灣產業？她表示，政府會持續密切觀察，許多國家也都是面臨一樣的情境，政府會觀察對台灣產業的影響，同時，也與美方保持良好溝通，以確保台灣在美國最高法院判決前所取得的雙方共識，也就是給台灣相對的優勢以及最好的待遇都能夠獲得確保。

針對中華文化總會正名一事，文總秘書長李厚慶表示，文總英文名稱將改用Taiwan呈現，預計下週二（17日）召開會員大會完備程序，正式將英文名稱改為National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）。

副總統表示，近期不論文化、體育等各類活動，許多台灣民眾都很期待台灣的名稱能夠站上國際，以台灣的軟實力讓世界能夠看到台灣。

