全台最多！民主聖地有38條中正路 吳依潔批：轉型正義做半套

湯德章大道指示路牌下方仍寫著原中正路的字樣。（吳依潔提供）

為紀念湯德章在228事件英勇殉難日，市府於2014年將3月13日定為「台南市正義與勇氣紀念日」，台灣基進南市黨部主委吳依潔表示，市府仍未有「正義與勇氣」將中正路徹底拿掉，在轉型正義工程上還是做半套。

吳依潔今日出席由台南市湯德章紀念協會在湯德章紀念公園舉辦的追思活動。她提到，基進台南黨部自2018年至今為止，每年皆發起中正路更名倡議；然而市政府在2023年公開宣告台灣文學館的地址為湯德章大道1號後卻無疾而終，後續民政程序依然未更動，文學館網站、公文、書信仍使用「中正路」1號，更新的路牌甚至在湯德章大道下方寫著（原中正路）。

吳依潔補充說，去年228黨部以鐵籠將文化中心蔣中正銅像圍住，並貼上「殺人應該要定罪，威權不值得紀念」標語，呼籲市府移除威權銅像，市府便在3月27日將該銅像拆除並移往台南傳統藝術中心收存，足以證明其實市府不是沒有魄力。

吳依潔說，希望市府能夠積極正視轉型正義議題，台南貴為民主聖地，卻擁有全台灣38條中正路（湯德章紀念圓環旁之路名只更新前端，甚至還放上原中正路），屬全台最多。呼籲若希望傳遞給我們下一代的是自由民主的思想，便應徹底剔除台南威權象徵，重新塑造城市形象，還給台南市民嶄新的環境與未來。

台南基進去年228以鐵籠將文化中心蔣中正銅像圍住。（吳依潔提供）

吳依潔（左1）及各界人士出席湯德章追思活動。（吳依潔提供）

台南市湯德章紀念協會在湯德章紀念公園舉辦的追思活動。（吳依潔提供）

