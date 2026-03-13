為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    北市松信初選通過 洪健益籲以「聯合競選」拚四席

    2026/03/13 13:17 記者孫唯容／台北報導
    議員洪健益感謝民眾支持，建議未來北市黨部新任主委可透過「聯合競選」模式，平均票數，讓民進黨松信選區四席全上。（資料照）

    民進黨中央黨部進行台北市第三選區（松山、信義）議員初選電話民調，稍早結果出爐，議員許淑華、洪健益、張文潔與新人郭凡出線，立委王世堅子弟兵呂瀅瀅確定出局。議員洪健益感謝民眾支持，建議未來北市黨部新任主委可以透過「聯合競選」模式穩定票數，讓民進黨松信選區四席全上。

    洪健益表示，長期擔任公職20年，一路兢兢業業，感謝選民願意支持他、接電話，年底要跟其他政黨一起競爭也會持續努力。

    針對如何讓民進黨松信選區四席全上？洪健益認為，本次松信選區民進黨提名4人、國民黨提名5人、民眾黨提名1人，共有10人搶9名議員席次，而民進黨在5月下旬選出新任黨部主委，希望主委與四位提名參選人能同意推動「聯合競選」，讓票數高、低不要差太多，有機會4席全上。

    洪健益表示，若是採取兄弟登山、各自努力，可能會讓票數差距太大，像曾經港湖區就有人拿3萬多票，有人拿1萬多票落馬，因此透過聯合競選模式，可以穩定各自票數，否則藍白提名6席恐將全部當選。

