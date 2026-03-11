捷克代表突拋飛吻！蕭美琴致詞被打亂 「超萌回敬」掀網熱議

副總統蕭美琴10日出席「中華民國全國商業總會115年新春聯誼晚宴」，上台致詞。（資料照，記者塗建榮攝）

副總統蕭美琴昨（10）日出席全國商業總會（商總）新春連誼活動致詞表示，現場除了爭取商業界支持中央政府總預算以利施政外，更發生了一段趣味的外交小插曲。蕭美琴透露，致詞時遇到台下的捷克代表「拋飛吻」，讓她一度亂了節奏，隨後大方回敬飛吻，超萌互動讓兩國情誼在網路上迅速升溫。

蕭美琴昨晚在Threads發文表示，參加商總活動致詞的時候，以棒球精神講到台灣的韌性以及對國際友人的感謝，台下不遠處的捷克代表竟向她拋飛吻，「一時間打亂我講話的節奏，只好也用飛吻回報！」

蕭美琴指出，台灣隊與捷克隊在球場上競爭激烈，但都具有運動家精神並遵守國際規則秩序，也在挫折中磨練自己。捷克棒球團隊都非職業球員，他們對上日本表現也亮眼，「我們都是有拼勁並不斷創造感動的好朋友！」

貼文曝光後不到一天，便吸引超過13萬次瀏覽與2.6萬個讚，網友紛紛留言笑虧「天哪我們國家怎麼會有這種副總統？我真的很失望。你的道德在哪裡？良知在哪裡？互拋飛吻的影片連結又在哪裡？」、「捷克是很挺我們台灣的國家，美琴回敬飛吻很可以」、「台捷友好，捷克代表好可愛」、「我！要！看！飛！吻！照！」

