好沒肚量！鄭麗文被畫「惡搞」哏圖 藍白支持者轟 : 醜化羞辱

一名Threads網友分享一系列惡搞政治人物繪圖，國民黨主席鄭麗文也在他的創作範圍。（圖擷取自Threads）

一名自稱17歲高中生的網友，近期分享一系列親筆繪製「惡搞政治人物」哏圖，畫風趣味且惡搞對象範圍不設限，吸引大批網友關注，甚至還釣出蔡英文本尊幽默回應。然而，一些不滿藍白政治人物被惡搞的民眾，為此輪番出征，國民黨主席鄭麗文的支持者更發文怒轟，這是故意「醜化羞辱」！

據悉，這名繪師從本月2日開始，就以獨特又浮誇的詼諧畫技，惡搞多名政治人物，並開放網友留言，許願想看到被他惡搞的對象，他會隨機挑選幸運兒來繪製。截至今（10日）為止，他繪製的台灣政治人物，包含立法院長韓國瑜、前民眾黨主席柯文哲、國民黨主席鄭麗文、總統賴清德、前總統蔡英文、民眾黨新北市長參選人黃國昌；外國政治人物部分，則有前南韓總統尹錫悅、伊朗最高領袖哈米尼以及前美國總統歐巴馬。

目前該系列繪圖，合計吸引600多萬人次瀏覽，成為Threads平台最新熱門追更話題。同時也有不少網友注意到，一些國民黨與民眾黨的支持者，將圖片轉載到其他社群進行批評，留言區還出現指控這名繪師故意拿AI生成圖博流量等發言，更有一名鄭麗文支持者，在自己約5000多人追蹤的帳號「麗文鄭能量」轉發該圖，並砲轟這名年輕繪師。

「麗文鄭能量」痛批，「講不過別人，就只能用人身攻擊的方式污辱女性所以嘛，民進黨的女權根本就是自助餐，可惜你各位遇到的是巾帽女俠鄭麗文」，遭到攻擊的繪師，則冷靜回應對方說，「不是，我還沒成年沒有特定支持的黨。而且我也不是針對你們黨員畫的，我是別人有投稿就畫，你們這些大人的觀察能力真的連我們高中生都不如。」

貼文曝光後，絕大多數網友壓倒性力挺原繪師，除了鼓勵他繼續發揮創意畫圖，還紛紛指出，與同樣被這名繪師惡搞、卻淡定欣賞並留下幽默回應的蔡英文相比，「麗文鄭能量」的發言，再次凸顯了國民黨支持者，是跟共產黨一樣沒肚量、對創作自由毫無尊重的黨國威權遺毒。遭到炎上「麗文鄭能量」，則在事後留言向繪師道歉，然而其開頭直言「一開始以為又是青鳥帳號」，卻被各界質疑道歉雙標，最終將整篇貼文刪除。

網友們則吐槽，「難民黨真的沒見過世面，土」、「被人惡搞只會拿女權當擋箭牌」、「事實證明狗冥黨都不能被批評，真的獨裁」、「高下立判，這樣就知道哪個黨最擅長戒嚴」、「我居然覺得高中生的回覆比鄭的支持者更成熟」、「藍白草是不是都玻璃心啊？又不是只有畫鄭麗文」、「這種態度真的高下立判，恭喜KMT掉了一張年輕人選票」、「不談論其他點，如果真這麼在意女權怎麼會支持國民黨」、「國民黨ㄟ獨裁+洗腦+監控+SA（殺）人，都SA（殺）習慣了，哪會有民主思想」、「不意外，依他們的黨國調性，沒有把他們的主席弄成雕像跟大禮堂膜拜都算侮辱」。

另有不少民眾感慨，「蔡總統的EQ真的超高」、「肚量決定了眼光和高低」、「這就是自由與民主的重要性」、「民進黨和藍白比起來真的有風度」、「鄭被畫-支持者：人身攻擊。蔡被畫-本人：沒關係；支持者：給我出來選總統！」、「國民黨像家族裡幾個老古板愛說教、大驚小怪的長輩；民進黨就像家裡可以隨時分享有趣事物的酷阿姨酷叔叔」、「當藍營支持者看到鄭麗文被畫醜，直接原地爆炸，狂罵畫家。當綠營支持者看到蔡英文被畫醜：『哈哈是妳欸』、蔡英文：『哈哈是我欸』」。

鄭麗文支持者不滿網友發揮創意惡搞，公開發文激烈砲轟，引起當事人不適，也讓大批網友炎上譴責。（圖擷取自Threads、資料照，本報合成）

