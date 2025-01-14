「冷氣團巨人」醜化在野？藍委不滿刪預算 吳崢批：無腦！無言！

內政部的臉書貼文，遭廖先翔認為是抹黑在野黨。（擷取自內政部臉書）

2025/01/14 21:43

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕內政部日前在臉書發文，要民眾小心冷氣團的來襲，並以動漫《進擊的巨人》來製作哏圖。不過，此舉讓國民黨立委廖先翔認為，圖片使用的藍色是醜化在野黨，因此提案要刪除內政部的媒體宣導費。對此，民進黨發言人吳崢今（14日）痛批，「無腦！無言！」

吳崢於臉書粉專表示，藍白先是通過《財劃法》，從中央搶走3753億，現在又要大砍中央政府的總預算。吳崢指出，國民黨立院總召傅崐萁下令，要刪光所有部會的宣傳費，包含數位部、NCC、陸委會等，部會的業務費都遭刪到剩下1元，而民眾黨也一口氣要刪近「千億元」的總預算。

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吳崢認為，藍白這樣做的目標只有一個，「就是要癱瘓行政院，讓政府施政寸步難行！」同時，吳崢也反問，「在藍白毫無下限的惡鬥之下，立委的提案有多『優質』呢？」吳崢提到，廖先翔因為內政部的宣傳圖，把冷氣團巨人畫成藍色；背景又畫成白色，覺得是醜化在野黨，而提案把內政部的1192萬業務宣導費，全數刪除。

吳崢直呼，「請教各位！這樣的提案有任何品質可言嗎？這樣的立委問政，有任何邏輯嗎？」還酸說，「藍白立委要不要乾脆直接立法規定，以後所有政令圖示，從天氣溫度到景氣燈號，通通不准用藍色和白色，否則就要把預算全部刪光？」更痛批，「無腦！無言！」

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