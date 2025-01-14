藍委批用藍白色做圖是醜化在野黨 卓冠廷：不懂《進擊》梗？

民進黨發言人卓冠廷發現，國民黨立委廖先翔竟以內政部「做的圖奇醜無比」、使用藍白兩色疑似醜化在野黨主張刪除預算，實在荒謬又好笑。（圖由卓冠廷提供）

2025/01/14 16:50

〔記者陳昀／台北報導〕立法院明將協商114年中央政府總預算，國民黨團大舉刪除機關文宣費，民進黨發言人卓冠廷發現，國民黨立委廖先翔竟以內政部「做的圖奇醜無比」、使用藍白兩色疑似醜化在野黨主張刪除預算，實在荒謬又好笑，完全不懂《進擊的巨人》，只想禁止看不慣的事物。

卓冠廷指出，內政部上週五在臉書發布一則貼文，提醒大家冷氣團來襲，要注意保暖，廖先翔卻以「做的圖奇醜無比」為由想刪除預算，真是又荒謬又好笑；只要稍微會看動畫的人，都知道內政部的圖片用了《進擊的巨人》的時事梗，因為《進擊的巨人》電影版剛好在日前上映，也掀起社群的熱烈討論，作為社群時事梗宣傳再適合不過。

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卓冠廷批評，眼裡只有醜陋的人看什麼都是醜陋的，只要稍微會看動畫的人，都知道內政部的圖片用了《進擊的巨人》的時事梗，因為《進擊的巨人》電影版剛好在日前上映，也掀起社群的熱烈討論，作為社群時事梗宣傳再適合不過。

卓冠廷說，廖先翔認為這張圖使用藍色是在醜化在野黨，就想要刪除內政部的媒體宣導費。這根本就是國民黨威權、傲慢且落後態度的完美展現。當網友留言指出「奇行種巨人」的樣子像藍白立委時，國民黨立委想的不是改進自己，而是要禁止這些反對自己的聲音。

卓冠廷質疑，按照廖先翔的邏輯，難道以後所有壞蛋、丑角都不能使用藍色嗎？以後是不是貼個小熊維尼，就會被認為是在嘲諷習近平呢？對近乎現象級的作品《進擊的巨人》，廖先翔竟然完全不理解，也沒有嘗試過要了解，這種態度真的有助於台灣的文化產業的發展嗎？誠心建議廖多閱讀、多接觸不同的影視作品，而不是透過預算案禁止一切自己看不慣眼的事物。

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