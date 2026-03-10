為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    網軍開酸松指部登機 林智群火大回擊：邏輯太差可憐哪！

    2026/03/10 23:16 即時新聞／綜合報導
    律師林智群。（資料照）

    行政院長卓榮泰7日親飛東京為世界棒球經典賽台灣隊應援，儘管他澄清所有項目都是自費，但還是遭在野黨質疑花公帑包機、動輒百萬花費。對此，律師林智群在先前貼文提到松山機場本來就是軍民兩用機場，遭網友砲轟「揪團去松指部登機」，讓他火大回擊，「邏輯這麼差，難怪只能當網軍，可憐哪」。

    林智群在臉書發文表示，最近有許多人頭帳號跑來嗆他「松指部」跟「松山機場」不一樣，並「揪團去松指部登機」，讓他怒轟，「人家是行政院長，當然可以走松指部，你們是行政院長嗎？邏輯這麼差，難怪只能當網軍，可憐哪！」

    林智群說，這種行程本來是應該國家支付，要不是藍白115年預算都沒過，怎麼會變成行政院長要自掏腰包？台灣因為國際處境的關係，出訪都是說私人行程，馬英九去新加坡也說是私人行程，全程戰鬥機伴飛，經費由國家支付，為什麼行政院長去日本就要自費？

    林智群指出，總統、副總統、行政院長、外交部長、國防部長，這五個職位，要去其他國家都是高度敏感的，所以去非邦交國，對外都是說「私人行程」，李登輝去康乃爾演講，是私人行程，馬英九去新加坡，也表示是私人行程，但都是由國家買單。

    他分析，行政院長在斷交後50年第一次去日本，是一個重大的外交突破，這個看中國政府跟國民黨一直跳腳就知道。不管台日默契怎麼講，卓院長去日本，本質上就是公務行程。

    林智群說，公關公司最大的問題，就是永遠都是人頭帳號，永遠沒有人敢具名，因為他們的本質就是帶風向，這麼丟臉的事情，當然沒人敢具名。怒批，「小時候不讀書，長大當人頭帳號」。

