    政治

    陳佩琪選竹北市長？ 柯文哲說話了

    2026/03/07 16:56 記者葛祐豪／高雄報導
    柯文哲（中）認為陳佩琪不適合選舉。（記者葛祐豪攝）

    外傳前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，有可能會選竹北市長？對此，柯文哲今（7）日在高雄受訪時否認，強調她不適合，「她寫臉書我都已經心驚膽戰了，還去選舉？」

    陳佩琪日前自爆，現任主席黃國昌曾問柯文哲關於竹北市長人選問題，認為她很適合參選竹北市長，但自己並沒有特別說要選市長。

    對此，柯文哲今天下午在高雄參加民眾黨「婦女節暨座談會-打造高齡、婦幼及行動不便者的友善城市」活動，受訪時說，人家說謠言止於智者，現在是「謠言起於智者」，陳佩琪去選新北市長，「我連早餐都沒有了！」他說完自己哈哈一笑說，「不會啦，她也不適合啦，她寫臉書我都已經心驚膽戰了，還去選舉？」

    媒體又問，「高雄市議員是否藍白合？」柯文哲說，這沒什麼藍白合或不合的問題，市議員原則上每個選區最多提名一個，議員都是多席次選舉，因此沒有藍白合問題，最多是各自努力。

    他說，2026年民眾黨選舉已經是相當保守戰略，只有在新竹東區原本就有兩名現任議員，不然原則上是一個選區提名一人把選票集中，跟國民黨也沒什麼衝突。

    媒體追問，「高雄市長跟國民黨有沒有合作空間？」柯文哲指出，如果民眾黨有自己候選人，當然是支持自己人，如果沒有，有待黃國昌與鄭麗文去商討；不過，黃國昌最近也開始遵守SOP，針對共同政見、合作分中央與地方層面等，他覺得這樣也好，「2024藍白合會失敗，就是因為沒有規則，民調要讓3％或6％！」

    柯文哲強調，台灣如果有一天要成立聯合政府，要建立SOP，這有其他國家可以模仿，像日本一樣，自民黨與維新會合作，一定要有協議書，列出中央與地方層面的合作規則；他也希望透過每次選舉，台灣政治再往前一步。

    與高科技產業形象相符？黃國昌曾私下問柯文哲是否支持陳佩琪選竹北市長

