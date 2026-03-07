動保法修法強化飼主責任 蘇巧慧：持續完善動物照護體系

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧（前中）、議員翁震州（前右）等人與毛寶貝合影。（記者羅國嘉攝）

行政院今年初通過《動物保護法》部分條文修正草案，強化飼主責任與動物照護制度。民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（7日）出席活動說，近年飼養寵物家庭增加，政府應持續完善動物保護制度與照護體系；議員翁震州也說，新北毛小孩數量已超過高雄與台中，但寵物公園、專屬醫院及生命紀念園區等設施仍不足，盼市府加速規劃相關資源。

行政院今年1月8日通過農業部提出的《動物保護法》部分條文修正草案，將函送立法院審議。修法重點包括加強飼主責任、提升動物收容管理、精進寵物產業管理、賦予動物保護檢查員執法權及強化動物保護機制，盼改善執法困境，建構動物友善社會環境。蘇巧慧今與立委吳秉叡、新北市議員翁震州出席「新北青誼扶輪社：踏青日誼起來 寵物公益市集」活動，共同為毛小孩發聲。

蘇巧慧指出，現在許多家庭已將毛小孩視為重要家人，透過公益市集等活動，不僅能讓飼主交流，也能提升照顧寵物的知識與互動。她感謝新北青誼扶輪社及各單位共同舉辦活動，讓民眾能夠帶著毛小孩一起參與，也能在現場選購寵物相關用品，促進動物友善環境。

蘇巧慧說，近年飼養寵物的家庭增加，政府也應更重視動物相關政策。之前她也成功推動修法，強化動物照顧制度，建立獸醫佐（動物醫事助理）制度，協助獸醫執行工作；同時主張為公費獸醫師提供不開業獎金，鼓勵投入照顧搜救犬、緝毒犬等工作犬的醫療照護，從制度面持續完善動物保護與照護體系。

翁震州則說，新北市毛小孩數量已超過高雄與台中，但在寵物公園、專屬醫院及生命紀念園區等設施上仍相對不足。他期盼市府加快腳步，為毛小孩打造專屬活動空間、醫療資源及生命紀念園區，讓毛小孩如同家人般獲得更完善的照顧與紀念。

不少民種帶自家毛寶貝到新莊參加活動。（記者羅國嘉攝）

