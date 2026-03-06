與高科技產業形象相符？黃國昌曾私下問柯文哲是否支持陳佩琪選竹北市長

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪6日在節目《千秋萬事》中自爆，民眾黨主席黃國昌曾私下詢問柯文哲，是否有意讓她參選竹北市長，認為陳佩琪的形象與竹北高科技產業聚集的環境相當契合，加上當地民眾黨支持度不低。臉書粉專「Mr.柯學先生」將這個消息製圖轉發，網友紛紛在貼文下留言嘲諷。

陳佩琪接受媒體人王淺秋在節目《千秋萬事》的專訪，陳佩琪聲稱自己目前沒有參選任何行政、民代職位的考量，王淺秋詢問陳佩琪關於參選竹北市長的傳聞，陳佩琪回應，那是黃國昌私底下的詢問。黃國昌當時說，大概1至2個月前找不到人參選竹北市長，覺得陳佩琪的形象好很適合竹北，因為竹北都是一些高科技的人，柯文哲選總統時在竹北市的得票率也是蠻高的，那時候是黃國昌私底下問柯文哲的；陳佩琪說，柯文哲回說沒有考量，所以那只是黃國昌私底下的詢問，強調自己並沒有跟黃國昌談過要選竹北市。

請繼續往下閱讀...

臉書粉專「Mr.柯學先生」將這個消息製成圖卡，並在貼文中表示「救命哈哈哈哈哈哈」，網友們看到貼文後紛紛留言「說到做到喔！不要讓粉絲失望了」、「自我感覺良好的人」、「建議直接選總統」、「目前，今年最好笑的笑話」、「簡直迫不及待」、「要不要下去南部選看看」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法