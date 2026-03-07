邱顯智控教授升等抄襲學生論文 林志潔曝學倫會調查結果

陽明交大法律學者林志潔。（擷取自林志潔臉書）

2023年時任時代力量立委邱顯智指控，陽明交大法律學者、民進黨立委參選人林志潔於申請教授升等送審的參考著作中，大幅複製貼上早於該著作出版之指導學生碩士論文。對此，林志潔今（7日）表示，陽明交大及國科會學術倫理委員會，均進行了嚴謹的調查，都做出並無學倫違反的結論。

林志潔在臉書發文表示，2023年7月她接受徵召參選立委，做為一個選舉素人，短短五個多月，受到許多的幫助和鼓勵，深深感念。差數千票未能當選雖然遺憾，但過程中新竹隊的全力付出，以清廉服務、科技領航，三大保證和五個安全的未來政策作為訴求，不打負面選舉，獲得非常多市民的肯定。

林志潔指出，但令人痛心的是，在選舉末期，她竟遭到惡意攻擊，不實指控本人協助同學修改碩士論文並與同學一起投稿發表是抄襲學生，雖經本人和校友們嚴正澄清，但其仍以漫天灑花的方式濫行檢舉、並製作黑函文宣投遞給市民。期間更有某些操作選舉，刻意用各種網路發文誤導視聽，或落井下石，或煽風點火，以無中生有的影射方式加以附和。這些證據，本人與律師均已整理蒐集。

林志潔續指，關於這些不實指控，為求慎重，陽明交大學術倫理委員會以及國科會學術倫理委員會，均進行了嚴謹的調查，都做出並無學倫違反的結論。

她認為，學倫不只牽涉研究成果，更是誠信問題，然而學倫若無時效規定，或放任檢舉人惡意抹黑他人卻毫無成本，只會讓學術倫理淪為不公平競爭的工具，成為騷擾他人圖利自己的武器，不但扭曲了學術倫理的本質，更讓有意投身公共服務的許多朋友們卻步，深恐一旦參與政治，便會遭到各種惡意攻擊，而這正是某些人的本意，「妄想借由攻擊他人壟斷學術和政治資源，威嚇他人不得涉入」。

林志潔呼籲，對這種意圖用恫嚇抹黑手段傷害學術和民主制度的惡行，絕對不能屈服。「民主的道路雖充滿挑戰，但我們不會因為遇到困難就退縮，仍要充滿信心、堅持理念的大步向前！台灣強，世界強。」

