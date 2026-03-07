馬郁雯衝刺初選掃街拜票 段宜康：她最有機會替民進黨搶回第4席

民進黨籍台北市中正、萬華區議員擬參選人馬郁雯（左）與前立委段宜康（右），齊赴萬華區富民路市場掃街拜票。（馬郁雯提供）

民進黨籍台北市中正、萬華區議員擬參選人馬郁雯今與前立委段宜康，齊赴萬華區富民路市場掃街拜票，進行初選前最後衝刺。馬郁雯提醒鄉親在家顧電話，守護馬郁雯；段宜康則說，馬是最有機會替民進黨搶回第4席的人選，希望鄉親用過去栽培他的心情，去栽培她。

馬郁雯表示，下週就要進行黨內電話民調初選，身為首次參選的新人蠻緊張的，所剩時間不多，把握每一分、每一秒拜票非常重要，選前黃金週找來段宜康一起到富民路市場拜票，同時呼籲中正、萬華鄉親3月9日至15日在家顧電話，守護馬郁雯，「電話要顧才會過！」

論及中正、萬華初選爆炸，她提到，民進黨內人才輩出，這次包含現任議員在內共5取4，其中新人3取2，希望自己能夠脫穎而出，與2名現任議員劉耀仁、洪婉臻一起順利通過初選。

段宜康說，現任都有比較穩定的基礎，新人支持度較不那麼穩定，喊話鄉親接到初選電話民調時，能夠堅定全力支持馬郁雯，「她是最有機會替民進黨搶回第4席的人選，值得大家全力栽培，希望大家用過去栽培段宜康的心情，來栽培馬郁雯。」

對於黨內台北市長提名，段宜康認為，不用那麼急，蔡英文、蘇貞昌過去宣布參選縣市首長時，一個5月、一個8月，當然希望台北市有堅強的市長候選人，帶領議員打出漂亮選戰，也知眾人心目中最理想的人選，現在還有重要任務在身，期盼趕快完成任務，替民進黨打造新局，共同期待但也要有耐心。

馬郁雯說，台北市是首善之都，民進黨一定會很負責、推出最好且最強的母雞人選，小雞只要先過初選，大家都準備好後，母雞自然而然就會出來，且以台美關稅談判來看，鄭麗君表現很好，這樣的好人選值得大家期待。

