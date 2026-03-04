為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    轟「游淑貞帶頭違法」車站內政治宣傳 花蓮罷團：剛提名就囂張

    2026/03/04 23:01 記者花孟璟／花蓮報導
    游淑貞對支持者宣講的地點還在車站頂棚範圍內，還看得到剪票售票口標示牌。（記者花孟璟攝）

    國民黨今天宣布第二批縣市長提名名單，游淑貞早上北上出席，返回花蓮時，車站內外有大批支持者動員迎接，花蓮罷團成員批評，游淑貞直接在台鐵花蓮站違法「政治宣傳」，之前罷團都直接被趕到安全島，「待遇差很多」。

    罷團成員說，之前罷免團體在車站收連署書，都被要求不能在花蓮站的站棚之下，只能在車站對面人行道宣傳，但今天游淑貞團隊卻號召支持者在花蓮車站集結，迎接早上去黨中央接受提名歸來的游淑貞，包括國民黨縣黨部主委及國民黨花蓮議會黨團吳建志等人都在剪票口迎接，迎接者甚至包括台鐵退休人員協會，眾人「舉宣傳牌」、「帶競選背心」、「喊宣傳口號」。

    「提名第一天，就如此囂張、視法律為無物」，罷團批評，這就是花蓮人要看的「未來縣長」？

    罷團成員W先生說，台灣鐵路公司說站體內不能做政治活動，結果游淑貞受徵召回花蓮國民黨佔滿車站剪票出口，罷免收連署書的時候台鐵就把罷團趕到分隔島上「現在游淑貞回來花蓮了，就可以有喇叭有麥克風」，台鐵公司是選擇性的容忍跟放任。

    W也批評，現場的警察是不是因為對象是傅崐萁的游淑貞，所以放任不用維持花蓮車站的秩序，難道出站的旅客都不會被影響？才宣布徵召而已，游淑貞就帶頭違法，以後選上了不知道會多誇張！

    游淑貞獲徵召參選縣長返花 「動員」千人擠爆火車站 站務人員說話了

    現場還有鐵路人員退休協會參加。（記者花孟璟攝）

    接受國民黨提名花蓮縣長的游淑貞，動員支持者迎接，花蓮車站內滿滿的迎接人潮，被批帶頭違法。（記者花孟璟攝）

    花蓮罷團志工去年收連署書時，只能在花蓮車站前分隔島擺攤，不能進入車站有頂棚的範圍內。（資料照，記者花孟璟攝）

