游淑貞獲徵召參選縣長返花 「動員」千人擠爆火車站 站務人員說話了

花蓮火車站車站外動員迎接游淑貞的人潮。（記者花孟璟攝）

花蓮吉安鄉長游淑貞今獲得國民黨中常會徵召參選花蓮縣長，晚間8點搭車返回花蓮，花蓮火車站外出現各宮廟、社團動員大陣仗迎接場面，鐵路警察及警方都到場疏導，站務人員喊「麻煩大家退到後面，不要擋住路線」、「車站不是你們宣傳政治的地方」。

游淑貞今晚搭普悠瑪號8點5分抵達花蓮站，但早在半小時前車站就出現大批迎接人馬，還穿上繡有社團名號的背心衣服「務必露出名銜」來迎接，包括宮廟、婦女會、青年會、救國團團委會、公務人員退休協會、客屬會、吉安鄉全體村長、部落頭目全都到場迎接，人潮還分成左右兩邊，從車站的剪票口一直到車站外廣場全都是人，經過站務人員要求後，逐漸才退到站前候車島，但因人多難免堵住車站接人車流。

請繼續往下閱讀...

站務人員看不過去跑出來連連大喊「麻煩請大家往後退，退到剪票出口外」、直呼「車站不是政治宣傳的地方」。

游淑貞從月台出站後，馬上有國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮迎接，但盧新榮面對媒體強調「人不是我們動員，都是自發性來的」，且現場司儀也有麥克風，請支持者不要影響他人。

雖盧新榮說沒有動員，但據現場前來支持者透露，晚上確實臨時接到所屬協會通知，要到車站迎接游淑貞。

游淑貞到站後與熱情支持者擁抱、握手，她說，感謝盧新榮一路站在一起，感謝諸神菩薩保佑，現場各宮廟主委、社團負責人，淑貞下火車看到千人迎接非常感動，誠如鄭麗文黨主席所說的，希望提名的女力能撐起台灣的藍天，她參選主軸是「行無礙」，要讓「蘇花替」（蘇花安口誤）及花蓮全縣交通暢通「行無礙」。

針對同黨葉耀輝並未放棄參選，游淑貞認為，在民主的時代，有可敬的對手來參與是正向的，今天回到花蓮看到這麼多鄉親的支持溫暖，已經讓她生起滿滿的信心，相信花蓮人會做出正確選擇。

獲國民黨徵召參選花蓮縣長的游淑貞，從台北中央黨部會返回花蓮，下火車獲得支持者熱情迎接。（記者花孟璟攝）

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮（左），游淑貞一出站就上前致意。（記者花孟璟攝）

因為迎接游淑貞的社團、宮廟等支持者人潮堵住出站通道，鐵路警察到場維持秩序。（記者花孟璟攝）

迎接游淑貞的支持者數百人已經進入剪票口範圍，站務人員看不過去才出來制止。（記者花孟璟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法