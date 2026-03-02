王惠美卸任傳入閣接內政部長？她不回應掀議 綠藍議員說話了

傳聞總統賴清德（右）內閣人選廣納賢士，國民黨彰化縣長王惠美（左）被點名。只要賴清德到彰化，公開場合上，王惠美都會出現。（民眾提供）

國民黨彰化縣長王惠美任期將於今（2026）年底屆滿，卸任後動向備受矚目，有媒體指出她與總統賴清德交情良好，執政8年維持府會和諧，適合跨黨派延攬入閣接任內政部長，特別是她解決彰化火葬場興建問題，獲民進黨高層好的評價。對此，王惠美今（2日）天尚未對此做出回應，縣府新聞處則表明縣府不予回應。

政壇人士分析，黨派不同，傳聞曝光第一時間，王惠美不否認，以不回應迴避，「緘默」形同承認，以賴清德的行事作風，入閣人選不可能空穴來風，傳聞極可能是真的。但也有政壇解讀，可能消息走露，引發民進黨內部不滿，刻意讓接任人選「見光死」。

倒是彰縣綠藍議員有不同看法，民進黨賴清美說，王惠美若入閣就是「彰化之光」，很感謝賴政府跨黨派合作。她相信，王惠美能爭取更多福利與建設回彰化縣，對彰化會是正面發展。

國民黨縣議員曹嘉豪則替王惠美卸任後爭取國民黨不分區立委，曹嘉豪說，王惠美立場非常明確，出身國民黨這點從來沒有模糊，8年的執政經驗，為了讓縣政更順利推動讓府會和諧，把政黨色彩降到最低，但做事的態度不代表改變自己出身國民黨的立場，政治不是只看交情，理念與支持者的看法更重要，如何一路堅持自己走出來的價值，不是傳聞「廣納賢士」就能帶過。

他建議國民黨格局做大，對一個當了8年縣長，替地方扛責任、扛壓力的大家長，卸任後還要回到第一線廝殺（意指選立委）嗎？是否能因其能力與付出，給王惠美一個不分區的機會，讓她把地方經驗帶到中央，來得更公平、且更有高度。

傳聞引發熱議，縣府新聞處指出，最先報導該入閣一事的週刊記者，文中縣府回應是記者打電話到「彰化縣1999為民服務專線」，並非正常求證新聞報導的管道，縣府沒有人員或單位給予新聞報導做出回應，縣長王惠美也無回應，目前就入閣一事不予表示意見。

